Governador Witzel testa positivo para coronavírus

Pelo Twitter agora a tarde o governador Wilson Witzel (PSC) anunciou, que testou positivo para o novo coronavírus. Em um vídeo publicado em seu perfil oficial ele disse que “não vinha se sentindo bem” desde sexta-feira. “Tive febre, dor de garganta e perda de olfato. Estou me sentindo bem e continuarei trabalhando, mantendo as restrições e as recomendações médicas”, disse.

Ele usou o vídeo para expressar a sua experiência. “Tenho certeza que vou superar mais essa dificuldade. Vou continuar trabalhando. Peço, mais uma vez para que fiquem em casa. A doença não escolhe ninguém e o contágio é rápido”.