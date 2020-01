Governador volta a falar em retomada da Linha 3 e criação de barcas em SG

Durante solenidade de inauguração do Operação Segurança Presente no município de São Gonçalo, o Governador Wilson Witzel prometeu uma reestruturação do transporte público na cidade. A possibilidade da retomada da antiga Linha 3 do Metrô e a criação de uma barca ligando São Gonçalo ao Rio de Janeiro foram anunciadas durante o discurso. Essa não foi a primeira fez que o governador citou esses dois modais como soluções para melhoria do transporte público da cidade.

Witzel explicou que vai mexer definitivamente no transporte público do Estado.

“Esse é um compromisso que tenho com São Gonçalo, de melhorar isso. Sei a dificuldade de quem vai trabalhar no Rio de Janeiro e é um transporte caro e lento. Tenho compromisso de fazer uma reestruturação. Estamos estudando a melhor forma se é a Linha 3 do Metrô ou se é a Barca para oferecer mais qualidade”, pontuou.

O governador reforçou também que vai estudar a construção de um terminal rodoviário em Alcântara além de outras promessas de melhorias para a cidade.

“Temos muitos desafios para enfrentar esse ano, mas com uma administração ética vai sobrar dinheiro para investir em educação, saúde e o que o povo precisa. A população mais pobre precisa de asfalto na porta de casa, de calçada e de transporte público de qualidade”, completou.

O deputado Estadual Dejorge Patrício também frisou a construção do terminal, além de outras mudanças.

“O projeto da construção de um terminal no bairro de Alcântara seria de muita importância para o gonçalense que usa o transporte público. Além do investimento para a saúde e revitalização da RJ-104, rodovia muito importante que corta a cidade”, salientou.

Já o deputado estadual Capitão Nelson também frisou outras melhorias para São Gonçalo como o início das obras de recapeamento nas RJs 104 e 106, climatização com ar condicionado e obras em escolas e investimento em saúde pública, como por exemplo a Policlínica do Vila Três.

“Em dezembro tivemos o investimento na saúde com assinatura do convênio de R$ 18 milhões e 700 mil (entre Governo e Prefeitura) para concluir obras e equipar a policlínica e mais R$ 15 milhões para custeio”, frisou.