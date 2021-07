Governador sanciona lei que prevê que guardas municipais atendam ocorrências da Lei Maria da Penha

Niterói já conta com o Treinamento Lilás, usado para combater crimes contra a mulher

Agora é lei. Guardas municipais de todas as cidades do estado do Rio de Janeiro poderão passar por treinamento específico para atender ocorrências relacionadas à Lei Maria da Penha. É o que determina a Lei 9.353/21, de autoria do deputado Sérgio Fernandes (PDT), e que foi sancionada nesta quinta (15) pelo governador Cláudio Castro (PL). A medida já foi publicada no Diário Oficial Estadual.

A medida autoriza a celebração de termos de cooperação das prefeituras com órgãos estaduais responsáveis pela política pública para as mulheres para que guardas municipais passem por cursos de capacitação com ênfase na prevenção, acolhimento e proteção das vítimas.

E um exemplo dessa medida é o que a Guarda Municipal de Niterói realizou através do Treinamento Lilás, ocorrido no mês de junho.

O curso foi elaborado como uma das principais formas de tornar o tratamento e o atendimento mais humanizado às mulheres em situação de vulnerabilidade e violência. Nas aulas, os especialistas também mostraram como funciona a Rede de Enfrentamento à Violência contra a mulher na cidade e quais os órgãos parceiros devem ser acionados na prática.

As aulas foram fundamentais para algumas ocorrências, como uma em que a agente Dayana Graciano dos Santos, de 36 anos, precisou atuar. Atuando na corporação hpa cinco anos, Dayana precisou atender durante um plantão uma senhora que estava sendo agredida pelo marido no Centro de Niterói. Ela interveio e conduziu o caso até a delegacia para registro de ocorrência.

“O Treinamento Lilás foi de grande importância para nós. É essencial saber como proceder em casos de violência doméstica e conhecer as leis que amparam mulheres nessa condição. Foi muito importante também para estarmos cientes da rede de apoio nestes casos. Sabendo para onde direcionar mulheres que procurem ajuda. Esse respaldo para nós guardas, mulheres, mães é muito importante, porque estamos atuando nas ruas onde ocorrências como esta acontecem o tempo todo”, observou a guarda.

S.D.R., de 35 anos, poderia ser mais um número na estatística de feminicídio, mas mudou sua história de vida: depois de sofrer abusos pelo antigo companheiro por quase oito anos. Depois de denunciar o agressor – condenado há 13 anos de prisão – estudou, passou no concurso e há cinco anos é guarda municipal de Niterói. Ela é uma das agentes femininas da corporação que já estão nas ruas para auxiliar vítimas se forem acionadas, e ensinar as mulheres a buscar os mecanismos para denunciar seus agressores.

Iniciativa em parceria com a Codim

O Treinamento Lilás foi estruturado desde o início do ano como uma das principais políticas de combate à violência contra a mulher da Codim. A aproximação com a Guarda Civil Municipal é essencial, pois a execução deste projeto garante que a Segurança Pública Municipal esteja cada vez mais qualificada para atender e acolher as mulheres em situação de violência.

“Temos alguns relatos de mulheres que passaram por situações violência que foram atendidas pela GCM de Niterói e tiveram seus direitos garantidos, sem a revitimização institucional. As próprias guardas que passaram pelo primeiro módulo do treinamento se sentem mais seguras para garantir o atendimento necessário nos casos de violência contra a mulher. Outros municípios demonstraram seus interesses em replicar o curso, uma vez que a necessidade de um olhar especializado para as pautas de gênero se torna cada vez mais urgente”, explica a coordenadora de Políticas de Direitos da Mulher, Fernanda Sixel.

Bóton lilás

A iniciativa estadual não é a primeira do deputado estadual Sérgio Fernandes (PDT) no intuito de proteger as mulheres da violência doméstica. Também autor da lei de criação do Disque Maria da Penha no estado, o parlamentar celebrou a sanção de mais um projeto voltado para combater a violência doméstica.

“É mais uma tentativa de cessar o ciclo de agressão contra mulheres, dando proteção física e acolhimento psicológico que elas precisam. A lei vai ampliar a qualificação profissional dos guardas e deixá-los mais sensíveis em cada caso. Que todos os municípios possam adotar o treinamento”, comentou o deputado.

O curso também poderá ser considerado como título para fins de gratificação, promoção ou progressão de carreira. Os servidores que concluírem o treinamento receberão um “bóton” lilás.

Símbolo da violência contra a mulher celebra a lei

Cristiane Machado com policiais do Batalhão do Leblon durante atuação da Patrulha Maria da Penha. Foto: Divulgação

A atriz Cristiane Machado celebrou que a lei foi sancionada pelo governador. Conhecida como um símbolo contra a violência doméstica por ter sido vítima de agressões do ex-marido, o ex-diplomata Sérgio Thompson Flores, a artista faz parte da Patrulha Maria da Penha, onde atua ao lado de policiais no atendimento a mulheres que são vítimas desse crime.

“Essa lei é maravilhosa. A mulher ter esse acolhimento inicial por parte da Guarda Municipal vai ser um ganho enorme para essa luta. Esse atendimento como primeiro socorro no auxílio a uma vítima ajuda alguém que se encontra numa situação de vulnerabilidade total, pois existe uma vergonha, infelizmente, de quem é agredida. Torço para esse trabalho ser bem aprofundado para tirar a mulher que passa por isso de uma situação de risco”, comemora.

Mas a atriz enfatiza que não basta apenas combater quando a violência acontece. Cristiane realça que é preciso ter um acompanhamento após a ocorrência para garantir que a mulher não sofra nenhum tipo de represália por parte do agressor. Além disso, defende que haja um acompanhamento psicológico para que essa vítima consiga superar esse trauma.

Gabriel Gontijo