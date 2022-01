Governador recomenda a não realização do Carnaval de rua

Em decorrência do aumento do número de casos de Covid-19, o governador Cláudio Castro avaliou que não é recomendável a realização do carnaval de rua no Rio de Janeiro.

“A comemoração promoveria aglomerações sem haver a possibilidade de seguir os protocolos sanitários determinados pela Secretaria de Estado de Saúde”, informa em nota.



Cláudio Castro encaminhou ao comitê científico do estado uma indicação para que o carnaval de rua não seja liberado. O governador aguarda a deliberação dos especialistas e determinou que o secretário de Estado de Saúde, Alexandre Chieppe, dialogue com o conselho de secretários de saúde dos municípios para que o evento seja suspenso neste ano.

LIESA RECOMENDA SUSPENSÃO DOS ENSAIOS DE RUA

A Liga Independente das Escolas de Samba (Liesa) orientou, após ofício recebido da Riotur, que os ensaio de rua das escolas de samba sejam suspensos.

“A Liga pede que as agremiações realizem os ensaios de suas quadras e reforcem a exigência do comprovante de vacinação contra a Covid-19 para acesso e permanência nos locais”.

Apesar da recomendação, de acordo com a assessoria de imprensa da Escola de Samba Viradouro, por enquanto, o ensaio programado para o domingo (9) está mantido. Segundo a escola, qualquer alteração na decisão será informada aos componentes e ao público pelas redes sociais da escola.

PAES DESCARTA NOVAS RESTRIÇÕES PESAR DO AVANÇO DA ÔMICRON NO RIO

Apesar do aumento dos casos de Covid-19 na cidade do Rio, o prefeito Eduardo Paes disse que não vai impor novas medidas restritivas, como o retorno da obrigatoriedade de máscara em espaços abertos.

“Não vamos poupar recursos, mas entendemos que nesse momento é importante a vacina, teste e consciência coletiva. Quem não tomou a segunda dose para de acreditar em besteira e ouvir besteira e vai se vacinar. Quem pode tomar a terceira dose, vai também se vacinar. Eu vou estar elegível para a terceira dose a partir de domingo e na segunda eu tomo. É importante ter consciência, por exemplo, da utilização correta da máscara em ambientes fechados e que tenham aglomeração”, disse o prefeito.

Paes disse que ainda não avalia voltar a tornar obrigatório o uso de máscaras em áreas livres.

“O que eu percebi, quando coloquei o uso facultativo nos ambientes abertos, é que as pessoas continuaram usando. Essa consciência coletiva é muito importante. Não tem como a prefeitura fiscalizar 7 milhões de cariocas e aqueles que vêm à cidade o dia inteiro. É um processo de consciência coletiva”.

Os postos de testagem funcionam das 8h às 17h e atendem pessoas com sintomas como febre, calafrio, tosse, coriza, dor de garganta, dor de cabeça, alteração no olfato e/ou paladar. Os centros também realizam testagem para a covid-19, conforme indicação médica.

A Secretaria Municipal de Saúde do Rio (SMS) informou, que 98,1% dos testes positivos de covid-19 feitos na cidade são da variante Ômicron. Ao todo, a cidade teve 4.794 casos confirmados do novo coronavírus, na quinta-feira (6).

Em 17 dias, a ômicron se tornou predominante no Rio. A variante delta, por exemplo, levou 45 dias para predominar sobre as outras variantes.

Lembrando que o prefeito Eduardo Paes já foi infectado pelo coronavírus duas vezes, em maio de 2020 e em abril 2021. Na segunda vez, seus pais também testaram positivos. No dia 21 de abril de 2021, seu pai, o advogado Valmar Souza Paes, faleceu em decorrência de complicações da Covid-19, aos 78 anos.