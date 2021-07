Governador recebe primeira dose da vacina contra a Covid-19

O governador Cláudio Castro recebeu, na manhã desta terça-feira (6), a primeira dose da vacina contra a Covid-19 no quartel do Corpo de Bombeiros da Rua Xavier da Silveira, em Copacabana, na Zona Sul dos Rio.

O governador, que tem 42 anos, foi imunizado na data reservada às pessoas desta idade, de acordo com o calendário de vacinação da Secretaria Municipal de Saúde do Rio. “Eu devoto muito a esperança na vacina. Que possamos voltar a enxergar o sorriso um do outro”, afirmou o governador.

O governador fez um apelo para que as pessoas não escolham a vacina e se imunize na data destinada a sua idade, além de não esquecer a data da segunda dose, para que a vacinação tenha um ciclo completo.

“Eu estou muito feliz. Eu sempre disse que acreditava no plano nacional de imunização e que, no Rio de Janeiro, não discutiríamos se a vacina é x, y ou z e o estado cumpriria seu papel no Plano Nacional de Imunização”, destacou Castro.

Castro estava acompanhado do secretário estadual de saúde, Alexandre Chieppe, e do comandante do Corpo de Bombeiros, coronel Leandro Monteiro.

Na ocasião, o governador também destacou a entrega de 755 mil doses aos municípios do estado e acredita que mais doses devem chegar até sexta.