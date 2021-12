Governador participa de posses no Tribunal Regional Eleitoral e no Tribunal de Justiça

O governador Cláudio Castro participou das cerimônias de posse do novo desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ), Paulo Wunder de Alencar, e do membro titular da Corte Eleitoral, Ziraldo Maia, para um mandato de dois anos. A solenidade do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RJ) também elegeu o desembargador Elton Leme como seu novo presidente.

“Estar presente nesta manhã em momentos tão importantes me traz satisfação e certeza de que estamos construindo um novo Rio de Janeiro com pessoas de caráter ilibado e prontas a desempenhar suas funções no Poder Judiciário”, declarou Cláudio Castro.

O governador assinou um protocolo de intenções com o TRE para obras em dois prédios e instalação de futura sede.

Desembargador indicado pelo governador

O desembargador Paulo Wunder de Alencar foi escolhido pelo governador em lista tríplice definida por votação em sessão realizada no Tribunal Pleno do TJRJ. Ele ocupa vaga decorrente da aposentadoria do desembargador Ferdinaldo do Nascimento.

Oriundo do quinto constitucional para membros do Ministério Público, ingressou no MP em 2003, onde exerceu a coordenação de estruturas como a Coordenadoria de Segurança e Inteligência (CSI/MPRJ), o Grupo de Apoio Técnico Especializado (GATE/MPRJ) e a Coordenadoria de Tecnologia em Investigação e Análise no Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro.

Em seu discurso de posse, o novo desembargador lembrou que nesta sexta-feira se celebra o Dia Mundial dos Direitos Humanos, traçando paralelo entre a atuação da Justiça e a busca por um mundo melhor, mais igual e justo.

Nova administração do TRE

Logo após a cerimônia do TJRJ, o TRE-RJ ocupou o Plenário para dar posse ao seu novo membro e à nova administração.

O desembargador estadual Ziraldo Maia foi empossado como membro titular da Corte Eleitoral para um mandato de dois anos. Na sequência, retirou sua candidatura ao cargo de presidente e o colegiado, por aclamação, decidiu-se pelo desembargador Elton Leme para ocupar o cargo.

Leme ingressou no Tribunal da Justiça em 2008 e, atualmente, é presidente da 17ª Câmara Cível. Atuou como juiz de Direito em quase todas as competências, inclusive eleitoral, no interior e na capital, exercendo a função de juiz auxiliar da Corregedoria e da Presidência do TJRJ.

Maia ingressou na Magistratura de carreira do Estado do Rio em 1992, tendo trabalhado em diversas comarcas, além de ter exercido as funções de juiz auxiliar da Presidência do Tribunal e dirigente do então 2º Núcleo da Corregedoria Geral de Justiça. Foi promovido ao cargo de desembargador em 2012, sendo atualmente titular da Quarta Câmara Criminal.