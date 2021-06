Taxa de juros teve elevação em maio para pessoas física e jurídica

A taxa média de juros das operações de crédito registrou alta no mês de maio tanto para as pessoas físicas como para as jurídicas. De acordo com pesquisa da Associação Nacional de Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade (Anefac), divulgada ontem, a taxa de juros média geral para pessoa física apresentou elevação de 1,38% no mês, passando de 5,8% (96,71% ao ano) em abril para 5,88% ao mês (98,50% ao ano) em maio. É a maior taxa de juros desde dezembro de 2019.

Para as pessoas jurídicas, também houve registro de elevação nos juros. A taxa média geral para empresas apresentou uma elevação de 1,63% no mês, passando de 3,07% ao mês (43,74% ao ano) em abril para 3,12% ao mês (44,58% ao ano) em maio, a maior taxa de juros desde março de 2020.

Segundo o diretor executivo de Estudos e Pesquisas da Anefac, Miguel José Ribeiro de Oliveira, as elevações podem ser atribuídas à expectativa de novas elevações da taxa básica de juros (Selic) frente a uma inflação maior, à provável elevação dos índices de inadimplência, e ao anúncio das elevações dos impostos das instituições financeiras da Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL), em 2021.

“Essa provável inadimplência pode ocorrer por causa do fim das carências nos empréstimos, como pausas e carência nas negociações de dívidas; desemprego elevado; fim do pagamento dos auxílios emergenciais; elevação da inflação e seus efeitos na renda; e maior seletividade dos bancos na concessão de crédito”, destacou.

Governador mineiro acata plano para reduzir municípios

Romeu Zema, governador do Estado com mais municípios no país (853) e candidato à reeleição pelo partido Novo, em entrevista a uma emissora de rádio defendeu a alternativa da união de municípios com menos de cinco mil habitantes em torno do que classificou como “condados”, como ocorre nos EUA.

São 1.254 municípios elencados na PEC do Pacto Federativo, viando eliminar gastos públicos como ocorre em quatro cidades, inclusive uma mineira, com menos de mil habitantes a dispondo de vereadores em número equivalente ao de cidades com 15 mil habitantes.

O tema foi exaustivamente abordado na coluna de Jourdan Amóra, na página 2 de “A Tribuna”, durante uma semana no final de maio.

Os artigos analisaram o exemplo de Portugal, antes adotado no Brasil, onde existem concelhos (com c), distritos, freguesias e vilas.

Argumentou o governador mineiro que “os municípios continuariam a existir”, mas integrados a um condado onde funcionaria a Câmara Municipal com representantes eleitos em cada comunidade a ser agregada, por falta de estrutura própria de um município autônomo.

“A Tribuna” tem defendido uma nova estrutura politico-administrativa para o país, apresentando desigualdades gigantes. O município de Altamira, por exemplo, tem território superior a de vários Estados – inclusive o RJ – conta com apenas 115 mil habitantes.

Ciro propôs paz e união a Bolsonaro

O ex-governador do Ceará e ex-ministro da Infraestrutura do Governo Lula, enviou carta ao Presidente Bolsonaro, propondo suspender a luta politica e formulando propostas para enfrentar a iniciante pandemia.

Na época não existia vacina e ele recomendou a realização de testes e o isolamento, mas não obteve resposta à sua proposta de “colocar as armas de lado e colaborar para conter a expansão da pandemia”. O presidente optou por caminhos opostos, segundo o também presidenciável Ciro Gomes comentou o fato de pesquisas apontá-lo, no momento, numa terceira posição como aspirante à Presidência da República. Confiante em chegar ao segundo turno, disse não ser este o momento para se discutir eventuais apoios políticos.

Como explicar?

Niterói é um dos municípios mais avançados na aplicação da primeira dose, já tendo atingido a metade da população a ser beneficiada, prevendo chegar aos 100% em agosto, com o ciclo da segunda dose se encerrando antes de outubro.

Apesar deste êxito, a cidade está posicionada como a 21ª do país em número de registros de mortes. São mais de 1.700, dos quais cerca de 500 não residentes em sua área territorial.

O número de casos confirmados passou de 38 mi e a rede hospitalar está 7,4% dos leitos de UTI ocupados.

As autoridades municipais levam em consideração a situação estratégica de Niterói, tendo como vizinhos diretos o Rio de Janeiro, São Gonçalo e Maricá, além de absorver muitos enfermos pela quantidade e qualidade da rede de saúde existente.

Vinicius Farah

O ex-prefeito de Três Rios e ex-presidente do Detran, Vinicius Farah, deixará a Câmara Federal para ocupar a Secretara Estadual de Desenvolvimento Econômico. Foi nomeado pelo governador Cláudio Castro juntamente com Matheus Quintal, que ocupará a Secretaria de Desenvolvimento e Direitos Humanos, em substituição ao deputado estadual Bruno Dauaire; e Leo Vieira, nomeado secretário do Trabalho.

Vinicius Farah foi considerado, no seu tempo, um dos melhores prefeitos do Brasil e obteve boa votação em Niterói.

Vergonha urbana

A Rua Marques de Caxias foi transformada num grande arraial, no modelo junino. Há postes carregados de exagerado número de fios de outras concessionárias, alguns desativados e não retirados. O sistema implantado pela Enel também permitiu a transposição de fiação aérea entre as calçadas.

Será difícil encontrar em algum lugar do mundo exemplo de exposição de fiação como acontece na área da italiana Enel, que se considera dona do solo, mas tornou-se também dona do espaço aéreo.

A empresa obstaculizou por meses as obras de melhoria urbana na Rua Paulo Alves, recusando-se a remover os postes que impediam o asfaltamento da rua.