Governador libera fogos em Copacabana

Mais uma reviravolta. O governador do estado do Rio, Claudio Castro (PL), disse na manhã desta terçã-feira (7) que vai haver queima de fogos em Copacabana, na Zona Sul, e em outros pontos da cidade no réveillon, mas os shows continuam cancelados.

Ele acrescentou que as festas particulares estão permitidas e cada município vai estipular as suas regras sanitárias para realização. O estacionamento na orla será proibido para tentar impedir aglomerações.

Castro disse que conversou com o prefeito Eduardo Paes e “achamos razoável o pedido pela exibição de fogos de artifício, mas concordamos em relação à variante Ômicron da Covid-19. Ainda definiremos como os transportes serão restritos nesses dias, mas já sabemos que não será permitido o estacionamento na orla. Essas medidas serão alinhadas pelos comitês científicos estadual e municipal, além de secretários envolvidos nessa operação logística”, afirmou.