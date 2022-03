Governador lança o projeto Esporte Presente no Maracanãzinho

O governador Cláudio Castro lançou, ao lado de grandes esportistas brasileiros na quinta-feira (10/2), o Esporte Presente. O programa é uma parceria com a Fundação Ceperj e a Suderj para levar esporte e saúde à população de comunidades através de aulas de diversas modalidades. O projeto também faz parte do Programa Cidade Integrada, com quatro núcleos localizados no Jacarezinho e dois na Muzema, ambos na cidade do Rio de Janeiro.

O evento foi acompanhado por milhares de jovens participantes do programa em todo o estado. Atualmente já existem mais de 900 núcleos esportivos espalhados por diversas comunidades do Rio de Janeiro, atendendo cerca de 70 mil alunos. Cada núcleo esportivo teve investimento de aproximadamente R$ 145 mil, atendendo em média 150 participantes por unidade, com material esportivo oferecido gratuitamente.

A ginasta Daniele Hypólito, madrinha do projeto, o atacante Nunes, campeão mundial pelo Flamengo, e o tetracampeão mundial pela Seleção Brasileira e senador pelo Rio de Janeiro, Romário Faria, participaram e foram saudados pelo governador e pelo público no Maracanãzinho.

“Essa criançada toda aqui presente são futuros campeões não só do esporte, mas também da vida. Gostaria muito de agradecer ao governador Cláudio Castro pela oportunidade de estar à frente de um projeto que eu considero importantíssimo. São chances fundamentais para essas crianças e para que os pais vejam um futuro para os seus filhos”, discursou Daniele Hypólito.

Além da abrangência, o projeto conta com o auxílio do aplicativo Tec Sports para o cadastramento dos alunos. A tecnologia também permite que os pais acompanhem, em tempo real, o rendimento dos filhos nas atividades. Em breve, haverá a implantação de núcleos especializados para pessoas com deficiência, com atendimento humanizado, para fortalecer a inclusão social de PcDs com a ajuda do esporte.