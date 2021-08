Governador entrega cheque de R$ 1 bilhão para São Gonçalo

Na manhã desta terça-feira (24), o governador do estado, Cláudio Castro, realizou a entrega do cheque no valor de mais de R$ 1 bilhão ao município de São Gonçalo. A verba é oriunda da concessão de saneamento da Cedae. A solenidade contou com a presença do prefeito Capitão Nelson, deputados, vereadores e outras autoridades da cidade. Na ocasião, também foi realizada a reinauguração da Praça das Pedrinhas, localizada no bairro Boa Vista.

O Prefeito Capitão Nelson comemorou a verba destinada para a cidade. “O investimento será feito em vários setores e o planejamento já está sendo feito ao longo do tempo”, sintetizou.

E o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, comemorou o investimento em São Gonçalo. “Estou muito honrado. Assim que a gente assumiu todo mundo falava que ia olhar para São Gonçalo. Na época de campanha de governador todo mundo fala que ia olhar por São Gonçalo., Onde esse olhar foi parar até hoje? Sem ser ano de eleição e sem prometer nada hoje estamos aqui para entregar uma promessa que foi feita lá atrás. Essa parceria está dando certo. A vida está melhorando, nosso Estado está se recuperando”, contou.







Questionado se a cidade vai receber mais do que esse R$ 1 bilhão o governador garantiu que sim. “Com certeza. Esse ‘um bilhão’ é dinheiro da outorga. Mas o Estado junto com a Prefeitura está fazendo um pacote de investimentos na cidade”, garantiu Castro.