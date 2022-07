Filho do pastor Everaldo (preso em 2020), o ex-assessor especial do governo do Rio, Filipe Pereira, que foi preso numa investigação sobre desvios na pandemia, foi condecorado pelo governador Cláudio Castro. Ele recebeu a medalha Mérito Avante Bombeiro.

Segundo Guilherme Amado, do site Metrópoles, o ex-assessor continua muito próximo do Palácio Guanabara.