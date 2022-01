Governador do RJ, Cláudio Castro testa positivo para COVID-19

O governador do estado do Rio, Cláudio Castro 9PL), testou positivo para a covid-19 neste domingo (2/12). Ele decidiu realizar um teste para detectar o vírus, após o secretário de Estado de Fazenda, Nelson Rocha, com quem se reuniu presencialmente na última quarta-feira (29/12/2021), informá-lo sobre o diagnóstico positivo para a doença na sexta-feira (31/12).

O Governador apresenta leve coriza.

O secretário de Governo, Rodrigo Bacellar, que participou do encontro, também testou positivo. O titular da pasta está assintomático.

O governador já tomou as duas doses e aguarda o quinto mês para tomar a dose de reforço.