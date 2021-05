Governador do Rio promete investir dinheiro da Cedae em infraestrutura

O governador Claudio Castro prometeu investir em infraestrutura 100% do dinheiro que virá concessão da dos serviços de água e esgoto da Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro (Cedae). O governador disse que quer gerar condições tributárias, fiscal, de segurança jurídica e de segurança pública melhores, mas, principalmente, de infraestrutura. O governador encerrou uma mesa de debates online do Rio Canteiro de Obras, promovida pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan).

Castro disse não ter dúvidas de que o momento atual é de retomada da economia fluminense e destacou a importância da indústria da construção civil. Ele disse que crises anteriores foram resolvidas com a ajuda do setor e que considera o setor fundamental para o crescimento do estado. “Não tenho dúvidas que, com esse recurso da Cedae bem administrado, a gente vai conseguir que o Rio de Janeiro volte a gerar emprego, oportunidades”, frisou.

O governador destacou que essa importância pode ser percebida após a concessão da Cedae, que oferece ao estado a oportunidade de “viver um novo momento outra vez”, o que pode se traduzir por segurança jurídica. Para ele, isso mostra que o Rio de Janeiro é, novamente, um bom local para as empresas e indústrias voltarem a investir.

Castro reconheceu que o estado precisa dar uma “repaginada” e acrescentou que a infraestrutura e o canteiro de obras fazem parte desse processo. Ele disse que grandes empresas demonstram vontade de voltar ao estado. “Tenho conversado com a Companhia Siderúrgica Nacional [CSN], com empresas do pólo metalmecânico e a gente sente que, nessa procura, o Rio de Janeiro já está voltando a dias melhores”.

O presidente da Firjan, Eduardo Eugenio Gouvêa Vieira, disse que em junho do ano passado, quando a entidade apresentou o Programa para a Retomada da Economia do estado em bases competitivas, a concessão da Cedae foi mostrada como essencial, do ponto de vista social, econômico e ambiental, para o benefício da população. Vieira avaliou que a concessão dos serviços da Cedae resultará em bilhões de reais em investimentos para o estado e destacou que, nesse sentido, não existe canteiro de obras sem executivos e trabalhadores bem preparados.

A Firjan inaugurou o Centro em Referência em Construção Civil Firjan Senai Sesi da Tijuca, véspera do Dia da Industria. “Pelas suas características, o novo centro já é considerado o mais moderno e inovador do país”, destacou. Segundo Vieira, o centro está capacitado para atender demandas locais e de todo o estado e, também, do país. Os cursos serão presenciais, online e à distância e destinados para os níveis operacional, técnico e superior. A unidade oferece cursos tecnológicos da indústria 4.0 para edificações modelo em Steel Frame, prontas e, em média, 60% mais rápidas que a alvenaria convencional e é dotado de 19 laboratórios.