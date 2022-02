Governador diz que vai dar dinheiro sem limite para Petrópolis

Já são 36 o número de mortos pelas chuvas em Petrópolis, na Região Serrana. Dezenas de pessoas continuam desaparecidas e soterradas e 16 foram resgatadas com vida. A informação foi confirmada pela Defesa Civil municipal e o governador Cláudio Castro garantiu, há pouco em entrevista coletiva, que o Estado vai assumir a primeira fase de recuperação da cidade, independente do valor que precisará ser desembolsado.

“Vamos gastar o que precisar. Isso é com a gente! O governo do Estado vai resolver! Não vai se repetir o que aconteceu em 2011 e essa responsabilidade é minha. Eu não saio daqui enquanto não tiver organizado isso. Hoje o Estado tem capacidade de investimento para isso, sem depender de ninguém”, garantiu Castro.

O governador não descartou pedir apoio do Governo Federal, mas garantiu que o momento não é esse, e sim de começar as intervenções em Petrópolis. “Estamos nos organizando para isso. Estou desde a madrugada em Petrópolis e parecia cena de cinema. Eu nunca tinha visto isso. São mais de 400 bombeiros trabalhando, já chegaram os maquinários e estamos começando os reparos”, contou.

Um dos locais mais afetados foi o morro da Oficina, no Alto da Serra, onde grande deslizamento de terra atingiu várias moradias. Segundo a prefeitura de Petrópolis, estima-se que 80 casas tenham sido afetadas no local, que fica próximo à Rua Tereza, conhecida área comercial do município perto do centro histórico. Houve ocorrências também nas regiões 24 de Maio, Caxambu, Sargento Boening, Moinho Preto, Vila Felipe, Vila Militar, além das ruas Uruguai, Whashington Luiz e Coronel Veiga.

CLIMA

Segundo informações do Climatempo, no período entre 16 e 20 de fevereiro de 2022, a região serrana do Rio de Janeiro pode ter novos episódios de chuva forte, porém sem alcançar um volume tão alto em tão pouco tempo como aconteceu em Petrópolis nesta terça-feira (15).