Governador discute recuperação econômica do Estado

A renovação do Regime de Recuperação Fiscal e os projetos que podem alavancar o crescimento econômico do estado foram os assuntos tratados no encontro entre o governador em exercício do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, e o presidente Jair Bolsonaro, ocorrido na quarta-feira (18). Também estavam presentes o secretário-chefe da Casa Civil, Nicola Miccione, e o ministro-chefe da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos.

“O Rio de Janeiro trabalha hoje em duas frentes: o regime que está em vigor e o proposto por meio do PLP 101/20. O texto é a salvação de um país inteiro, atingindo não somente os estados em situação difícil. O presidente se mostrou bem sensível ao tema”, disse o governador em exercício.



Entre os demais projetos discutidos na reunião, estão a continuação da construção do Arco Metropolitano, as duplicações da Serra das Araras e da Rodovia BR-040 (Rio – Belo Horizonte) e a ampliação da RJ-118 até o Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj) e o Porto do Açu.



“São obras estruturantes para o Rio de Janeiro. A meta é que o estado seja um hub logístico. Apresentamos ao presidente as nossas propostas para que possamos caminhar com as próprias pernas e tirar a dependência do petróleo. Temos buscado abrir o Rio de Janeiro para novas perspectivas”, complementou Cláudio Castro.



O governador em exercício ressaltou ainda a necessidade de manter o presidente da República informado sobre os assuntos discutidos com os ministros:



“Mais uma vez pedi ao presidente que nos ajude com essas pautas. Os projetos estão com o ministro de Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, e com o ministro-chefe da Casa Civil, Braga Netto, e são fundamentais para o desenvolvimento econômico e a geração de empregos no Rio de Janeiro. É importante para o presidente saber o que estamos dialogando, pois ele tem a palavra final”