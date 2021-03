Governador discute adoção de feriado prolongado contra o avanço da Covid-19

A adoção de novas medidas restritivas contra o avanço da Covid-19 foi discutida em uma reunião que aconteceu hoje no Palácio Guanabara. O governador em exercício do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, recebeu integrantes do setor produtivo do estado e deputados. Entre as ações sugeridas está a antecipação dos feriados de abril para criar um feriadão prolongado, de 26 de março a 4 de abril, reduzindo a circulação de pessoas nas ruas. Também como medida contra aglomerações, o governador determinou o reforço da força-tarefa de fiscalização do Corpo de Bombeiros, em conjunto com as prefeituras municipais, para coibir a realização de festas clandestinas.

Cláudio Castro anunciou, durante a reunião, a distribuição do maior lote de vacinas contra a Covid-19 para os 92 municípios do estado. Na próxima segunda-feira (22), serão enviadas 759.100 doses, sendo 618.200 de CoronaVac para a primeira vacinação e 130.900 para a segunda. Também serão entregues 10 mil doses da vacina Oxford/Astrazeneca para aplicação da primeira dose em 26 cidades que possuem comunidades quilombolas. As vacinas foram entregues neste sábado (20/3) pelo Ministério da Saúde. Ao todo, desde o início da campanha, o Estado do Rio recebeu 2.716.120 doses, sendo 2.325.120 da CoronaVac e 391 mil da Oxford/Astrazeneca.

Na manhã deste domingo (21), Cláudio Castro se reúne novamente com os prefeitos do Rio, Eduardo Paes, e de Niterói, Axel Grael, no Palácio das Laranjeiras, para finalizar o documento com as medidas restritivas a serem adotadas na semana que vem.

“Toda decisão deve ser discutida e tomada diante das realidades dos mais diversos setores. Precisamos ouvir todas as necessidades e aflições do setor produtivo. A preocupação aqui é principalmente com a vida das pessoas, mas temos que preservar o emprego, dialogar e garantir o equilíbrio da sociedade. É fundamental analisar os dados diariamente para tomarmos as decisões corretas para cada momento da pandemia. E é isso que estou fazendo. Tudo com base em dados técnicos”, explicou Castro.