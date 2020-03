Governador deverá anunciar amanhã paralisação das aulas

Está sendo preparado hoje a noite o decreto do Governador Wilson Witzel, que determina a paralisação das aulas em escolas públicas e privadas a partir de segunda-feira. As escolas públicas pararão compulsoriamente e anteciparão as férias escolares.

A preocupação é com a possibilidade da doença propagar com extrema rapidez. Hoje de manhã(12) foi confirmado o primeiro caso de transmissão local no Rio de Janeiro e agora a noite o infectologista David Uip, coordenador do comitê da Covid-19 no estado de São Paulo informou que já há transmissão sustentada do novo coronavírus. Neste caso, a transmissão ocorre mesmo entre pessoas que não viajaram e não tiveram contato com pessoas que viajaram.

Em Niterói, o presidente da Fundação Municipal de Educação, Bruno Ribeiro está em contato com a equipe da Fundação de Saúde para determinar qual medida será adotada no município.