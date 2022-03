Governador da terra do café renúncia para disputa interna com Leite

João Doria (PSDB) anunciou que será candidato à presidência da República na tarde de hoje (31), depois que renunciou ao governo de São Paulo. Foi um dia de notícias de que continuaria ou não no cargo, além da desistência do ex-juiz Sérgio Moro ao pleito que ocorre em outubro. No evento, Doria passou o cargo para seu vice Rodrigo Garcia e disse: “cumpri com minha obrigação”.

Foram horas de reuniões com aliados até a oficialização da pré-candidatura. Mais cedo no dia de hoje (31), a notícia era que João Doria havia desistido de concorrer contra Jair Bolsonaro e Lula, o que irritou Garcia, vice do governador. Porém, no 4º Seminário Municipalista, que ocorreu no Palácio dos Bandeirantes, para uma plateia de 600 prefeitos paulistas e aliados políticos, Doria acabou com as dúvidas, e lançou a pré-candidatura ao Palácio do Planalto.

“É hora de criar uma frente ampla e um time poderoso pelo Brasil e pelos brasileiros. Construir, sim, a melhor via para o país”, disse o, agora, ex-governador.

Além das idas e vindas na capital paulistana, o ex-governador do Rio Grande do Sul, que renunciou na semana passada, Eduardo Leite (PSDB) também se movimentou. Com a intenção de ainda concorrer a presidência do país, apesar de ter sido derrotado nas prévias do partido, o político disse que a decisão não pode servir como corrente para a legenda. A disputa foi marcada por posições contrárias e alfinetadas entre os ex-governadores.

Recentemente, Leite negociou uma possível ida ao PSD, legenda presidida pelo ex-prefeito de São Paulo, e atual deputado federal, Gilberto Kassab. Contudo, uma carta de partidários do PSDB em apoio ao gaúcho, fizeram Eduardo Leite permanecer no partido.

Foto: Divulgação