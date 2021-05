Governador Cláudio Castro retorna com a Secretaria de Vitimados

O governador Cláudio Castro decidiu retornar o status de secretaria para pasta de Vitimados e a tenente-coronel da Polícia Militar Pricilla Azevedo estará novamente à frente da secretaria de Vitimados.

“Decidimos retornar com a Secretaria de Vitimados porque é um importante auxílio social e psicológico às vítimas da violência urbana e seus familiares.”, frisou o governador.

Pricilla era comandante do 6º BPM (Tijuca) quando foi convidada para assumir a Secretaria de Estado de Vitimados, que tem como atribuições oferecer auxílio social e psicológico às vítimas da violência urbana e seus familiares. A oficial assumiu a Secretaria de Vitimados em novembro de 2019 e, em 2021, a pasta tem novamente status de secretaria após ter um breve período como subsecretaria vinculada ao Desenvolvimento Social e Direitos Humanos.

Tenente-coronel da Polícia Militar, Pricilla Azevedo foi a primeira oficial e primeira mulher a comandar uma Unidade de Polícia Pacificadora, e também primeira mulher à frente da UPP Rocinha e do batalhão da Tijuca. Na Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP), trabalhou por quase dois anos na coordenação da Comissão de Feridos e no atendimento psicossocial à policiais militares vítimas. Foi agraciada com o Prêmio Internacional Mulheres de Coragem em 2012, sendo homenageada na Casa Branca, nos Estados Unidos, pela então secretária de estado americana, Hillary Clinton.