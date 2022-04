Governador Cláudio Castro define os cinco novos desembargadores e um é de Niterói

O governador Cláudio Castro (PL) nomeou nesta quinta-feira (14), os nomes dos cinco novos desembargadores para o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ). Os nomes foram indicados por uma lista tríplice feita pelo Tribunal Pleno do órgão e já constam publicados no Diário Oficial do Estado.

A lista inicialmente continha trinta nomes para o cargo e posteriormente foi reduzida para quinze, após votação interna comandada pelo presidente do TJRJ, o desembargador Henrique Carlos de Andrade Figueira.

Os quinze votados postulavam às duas vagas destinadas aos profissionais do Ministério Público estadual (MPRJ) e três dos profissionais de Direito da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). A lista foi entregue ao governador, que ficou responsável por escolher os cinco nomes.

Selecionados nas vagas do MPRJ

Humberto Dalla Bernardina de Pinho – Procurador de Justiça, atua também como professor titular de Direito Processual Civil na Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) e nas universidades Estácio e Ibmec. Possui graduação, mestrado e doutorado pela Uerj. É pós-doutor pela Escola de Direito da Universidade de Connecticut (EUA). Humberto Dalla preencherá vaga decorrente da Lei nº 9.354 (15 de julho de 2021), que criou dez cargos de desembargador no TJ-RJ.

Renata Silvares França Fadel – Promotora de Justiça, atua no 1º Juizado Especial Criminal do Rio de Janeiro, assumirá a vaga decorrente da aposentadoria do desembargador Nildson Araújo da Cruz. Em 2021, tornou-se membro honorária do Instituto dos Advogados Brasileiros (IAB), integrando a Comissão de Direito Penal.

Selecionados nas vagas da OAB

André Luís Mançano Marques – Graduado em Direito pela Uerj, atuou como procurador-geral do município de Duque de Caxias, e preencherá a vaga aberta com a aposentadoria do desembargador Antônio Eduardo Ferreira Duarte. André Luís também é sócio-gerente da sociedade de advogados Ubiratan Marques Advocacia e Consultoria Jurídica, além de ser presidente da Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Petrópolis.

Eduardo Abreu Biondi – Possui graduação em Direito pela Universidade Candido Mendes, tem especialização em Responsabilidade Civil e Direito do Consumidor pela Universidade Estácio de Sá; em Direito Imobiliário pela Universidade Veiga de Almeida (UVA); e em Processo Civil pela própria Candido Mendes. Ele assumirá vaga decorrente da Lei nº 9.354/2021.

Vítor Marcelo Aranha Afonso Rodrigues – Niteroiense, é advogado, formado em Direito pela Universidade Federal Fluminense (UFF) em 1995, especializou-se em Direito Privado pela própria UFF no ano seguinte. Paralelamente, é Doutor Honoris Causa pela Escola Superior de Advocacia da OAB-RJ (2005) e desembargador do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) e foi procurador geral da Prefeitura de São Gonçalo Ele preencherá a vaga aberta com o falecimento na semana anterior, do desembargador Antonio Jayme Boente.

A nomeação de Victor Macedo Aranha para desembargador efetivo do Tribunal de Justiça abre uma vaga para a OAB indicar novo ocupante para a vaga de desembargador junto ao Tribunal Regional Eleitoral.

“A Tribuna” acertou quando noticiou o favoritismo de Vitor Marcelo Aranha para integrar a lista sextupla oriunda de votação na OAB e da lista tríplice examinada pelo Conselho Pleno do TJ, bem como a informação de que o governador Cláudio Castro faria a nomeação “dois ou três dias” após receber a lista para escolha de três desembargadores.