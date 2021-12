Governador anuncia reajuste salarial para todo funcionalismo

Todo o funcionalismo público, incluindo pensionistas, aposentados e inativos terão um reajuste salarial de cerca de 10% no salário a partir de fevereiro de 2022. O anúncio foi feito pelo governador Claudio Castro durante entrevista coletiva na Cidade da Polícia, no Jacaré, na Zona Norte do Rio nesta quarta-feira (1º).

“O salário de janeiro, no começo de fevereiro, já terá reajuste de mais de 10% para todo mundo, depois de sete anos sem reajuste, vamos dar para todo funcionalismo, é uma conta de R$ 3 bilhões por ano”, afirmou Castro.

Castro ainda afirmou que esse dinheiro é fruto de atividade econômica de recuperação do Estado. “A gente está dando a recomposição salarial, que é permitida no regime de recuperação. Será o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) do ano, que é para todos, ativos e inativos e pensionistas, e ele respeita 100% o regime de recuperação fiscal”, declarou.

Além do aumento salarial, o governador ainda prometeu um reajuste no auxílio alimentação. Ele ainda falou sobre a data de pagamento dos salários.

“O que a gente está falando aqui é de dedicação, honra e de vida, e não dá para falar isso e não cuidar do policial. Já conversei com o delegado Carlos Augusto, isso é uma promessa minha, ano que vem vai ter o reajuste da alimentação de vocês. Óbvio que vai ter. Tem uma série de vitórias que a gente tem que ir galgando no dia a dia. Ano que vem acabou esse negócio de 10° dia útil, você tem o direito de saber quando vai receber”, afirmou.