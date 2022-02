Goteiras incomodam pacientes da Policlínica Sérgio Arouca

Na última quarta-feira (2), o governo municipal de Niterói anunciou um pacote de investimentos de R$ 260 milhões para a saúde. Entre as medidas anunciadas está a reforma de 68 unidades. O trabalho será difícil, porque há unidades com problemas a serem resolvidos, como por exemplo a Policlínica Regional Sérgio Arouca, principal posto de atendimento da Zona Sul de Niterói.

Na quinta-feira (04), a equipe de A TRIBUNA esteve no local e constatou diversos problemas estruturais. Os mais comuns foram as goteiras. Havia pelo menos quatro, ao longo dos três primeiros andares do edifício. Para conter a água, baldes foram improvisados. No entanto, ainda assim o chão acabava ficando molhado, podendo provocar incidentes.

Entre os locais onde havia goteiras estavam uma das escadas, que dá acesso ao terceiro andar, e o saguão principal, próximo ao guichê de marcação de exames. Neste último, uma idosa chegou a tropeçar. “É um risco um negócio desse no meio do caminho. Tropecei e poderia ter caído. Por sorte não me machuquei”, disse a mulher, que preferiu não se identificar.

Além disso, o local, há meses, passa pro uma reforma. Dessa forma, é possível observar paredes degradadas, com o reboco faltando. Além disso, no terceiro andar da unidade, pacientes precisam dividir espaço com sucata e caixas de papelão, que ficam colocadas em um “canto”, ao lado de um ponto de vacinação.





O que diz a Prefeitura

Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde de Niterói informou “que há um projeto de reestruturação e investimento para as unidades de saúde, incluindo a Policlínica Regional Sérgio Arouca, com objetivo de qualificar os atendimentos, os serviços oferecidos à população e as estruturas das unidades de saúde. Além disso, há equipe de manutenção para pequenos reparos.

Este projeto está dentro do pacote de investimentos de R$ 260 milhões para a rede municipal de saúde, lançado na última quarta-feira (02). O planejamento prevê a reforma de 68 unidades, incluindo a Policlínica Sérgio Arouca, além da convocação de aprovados em concursos públicos, fortalecimento da rede de atenção psicossocial e do Médico de Família. A Saúde é o primeiro eixo do Niterói 450, um plano que prevê investimentos na cidade entre 2022 e 2024. O mote é ampliar e qualificar os serviços prestados à população niteroiense.”

Pacote de investimentos

O pacote de R$ 260 milhões de investimentos na saúde prevê a reforma de 68 unidades, como o Hospital Getulinho, e o Orêncio de Freitas, além da convocação de aprovados em concursos públicos, fortalecimento da rede de atenção psicossocial e do Médico de Família. Serão destinados R$ 30 milhões ao Hospital Orêncio de Freitas, para a reforma do centro cirúrgico, ampliação dos leitos de CTI e implantação de leitos de cuidados intermediários.

R$ 33 milhões vão para a municipalização do Hospital Municipal Oceânico Gilson Cantarino e também reformas para adaptações das instalações para a mudança do seu perfil assistencial. Mais R$ 33 milhões serão destinados à realização de obras emergenciais imediatas no Hospital de Jurujuba e posterior modernização completa de suas instalações.