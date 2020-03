Gonçalenses criam o Comitê Popular de Crise São Gonçalo para ajudar população contra o Coronavírus

O município de São Gonçalo ganhou uma rede de apoio para doação de alimentos, remédios e kits de higiene para pessoas que precisam desses itens no período do Coronavírus. O projeto foi batizado como Comitê Popular de Crise São Gonçalo e é um coletivo apartidário formado por um grupo de pessoas que buscam por meio de uma rede de solidariedade realizar ações voltadas para a proteção social e segurança alimentar, colaborar para minimizar os impactos sociais trazidos pela COVID-19 no município de São Gonçalo.

Todas as ações são direcionadas às localidades socialmente vulneráveis de São Gonçalo e em parceria com as lideranças locais, para contribuir para que a crise de saúde pública que atinge o mundo tenha seus impactos minimizados.







Foi criada uma rede de solidariedade social para prover garantias essenciais as pessoas em situação de vulnerabilidade social no município de São Gonçalo. A ideia é coletar e distribuir insumos alimentícios e de higiene pessoal nas comunidades socialmente vulneráveis no município de São Gonçalo; buscar, junto ao poder público estratégias que visem garantir a segurança alimentar do público alvo; e promover ações de caráter informativo de prevenção e cuidados com relação à COVID-19.

São quatro pontos de arrecadação: Alcântara/Vila Três (Espaço de Aprendizagem Joyce Gravano – Rua Gustavo Mayer 280 – Vila Três – Em frente à praça do Vila Três Responsável: Joyce Gravano); Neves (Espaço Cultural Catiane Magalhães – Travessa Alberto Torres, n.445 – Neves – próximo a quadra do Colégio São Tarcísio – Responsável: Catiane Magalhães e Rafaela Marron); Venda da Cruz (Residencial Venda da Cruz – Projeto filhos de Dandara [Márcia] – Rua Dr. Porciúncula n 395 setor 3 – bloco 12 – Venda da Cruz – Responsável: Daniele Gonçalves); e Galo Branco (Condomínio Nova Maricá Life – Salão de festas – Rua Luiz Carlos da silva, 500 – Galo Branco – Responsável: Elisângela Soares).