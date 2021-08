Gonçalense vence Audax Rio por 2 a 0 e é campeão da Taça Corcovado

Conquista é válida pelo segundo turno da segundona estadual. Com isso, time de São Gonçalo disputa a decisão pela elite em 2022

Em um jogo marcado por forte disputa, o Gonçalense venceu o Audax Rio em Itaboraí, por 2 a 0 e é o campeão da Taça Corcovado, o segundo turno do Campeonato Carioca da Série A2, a segunda divisão estadual. Com isso, a equipe de São Gonçalo vai disputar o título geral da segundona contra o próprio Audax, o vencedor da Taça Santos Dumont, o primeiro turno. Os gols foram marcados no segundo tempo por Magé e Lucas Sibito no jogo realizado nesta quarta-feira (25), às 15 horas, no Estádio Alzirão, em Itaboraí.

A partida de hoje poderia marcar a ascensão direta do Audax Rio para a elite estadual. Como tinha conquistado o primeiro turno, a equipe de Miguel Pereira conseguiria o acesso de forma antecipada se vencesse a decisão do segundo turno, mas encontrou a equipe do Gonçalense jogando de forma aguerrida. E os gols saíram a partir dos 30 minutos do segundo tempo.

Aos 31 minutos, Magé cobrou falta frontal na intermediária. Em um chute forte, ele mandou para o fundo das redes sem chance de defesa para o goleiro do Audax. E sete minutos depois, Miguelzinho, do Audax, se enrolou sozinho e o Gonçalense partiu em contra-ataque. Lucas Sibito recebeu a bola e chutou. O goleiro tentou defender, mas a bola foi para o fundo das redes, dando números finais à partida.

A primeira partida da decisão vai ocorrer neste sábado (28), às 15 horas, no Estádio Alzirão, em Itaboraí com o mando de campo do Gonçalense. Já o Audax Rio, por ter feito melhor pontuação, vai ser o mandante da partida da volta, marcada para o dia 4 de setembro (sábado), também às 15 horas, em local a ser definido.

Foto: Diego Ramon