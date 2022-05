Gonçalense/Petrópolis e Maricá FC ficam no empate na Série A2

Gonçalense/Petrópolis e Maricá FC empataram em 0 a 0 na tarde desta quinta-feira (19), no Estádio Atílio Marotti. A partida foi válida pela terceira rodada do Grupo B da Série A2, a segunda divisão estadual,.

O jogo foi equilibrado entre as duas equipes. No entanto, o resultado nem um pouco satisfatório. O Gonçalense/Petrópolis, que poderia encostar nos líderes, empatou pela terceira vez seguida. A equipe terminou a rodada na terceira posição, com três pontos, quatro a menos do que o segundo colocado, o Sampaio Corrêa, que perdeu a liderança para o Volta Redonda, mas estão empatados com sete pontos.

Já o Maricá conquistou o primeiro ponto no campeonato, e deixou a lanterna da chave para o Friburguense, que também possui um ponto na competição, mas tem saldo de -7 gols.

Na próxima rodada, o Tricolor Metropolitano/Imperial viaja até Volta Redonda para enfrentar o líder do grupo, e poder diminuir a vantagem. Por outro lado, o Tsunami encara a Friburguense e tem a chance de se afastar da degola. Já o Galinho da Serra tem um confronto direto pela classificação às semifinais da Taça Santos Dummont contra o Artsul, jogando em casa, no estádio Lourival Gomes, neste sábado (21) às 15h.

