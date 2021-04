Gonçalense pede ajuda na internet para ter atendimento médico

“Minha sogra sempre foi uma mulher forte e trabalhou a vida toda como empregada doméstica. E ver ela assim é de cortar o coração”. Esse é o desabafo da dona de casa Hellen Botelho, 41 anos, que está usando a internet para tentar ajudar a sogra Cremilda da Costa Ferreira, de 63 anos. A aposentada está há meses sofrendo com uma ferida na perda provocada por varizes, além de estar com o joelho ‘fora do lugar’ desde 2019. A família pede atendimento médico com urgência para a Prefeitura de São Gonçalo, e enquanto isso não acontece, eles contam com a ajuda das pessoas para doação de pomadas e curativos.

Dona Cremilda mora na Estrada da Turquia, ao lado da Comunidade da Linha, em São Gonçalo, no bairro Rio do Ouro. “Minha sogra precisa urgentemente passar por um médico de varizes e o médico ortopedista só que com essa pandemia não consegue fazer nenhum exame pelo público ela está sentindo muita dor porque ela teve uma queda e o joelho saiu do lugar. “Precisamos que o atendimento do posto de saúde seja feito em casa pois ela não consegue sair de casa. Ela não tem condições de andar”, pontuou.

O tombo que afetou o joelho da aposentada aconteceu ainda em 2019 e logo em seguida a pandemia do coronavírus prejudicou ainda mais o tratamento. Além do joelho estar ‘fora do lugar’ o problema maior é uma infecção que ela desenvolveu por varizes. O machuca está muito grande, a má circulação do local impede a cicatrização e a aposentada convive com dor 24 horas por dia. Para minimizar esse desconforto a família pede doação de pomada sulfato de neomicina, gazes anti alérgicas, ataduras, esparadrapo, soro fisiológico e óleo de girassol. “Se alguém puder ajudar com R$ 1, de pouquinho em pouquinho ela consegue juntar dinheiro para pagar um médico particular”, completou a nora Hellen.

Quem quiser ajudar pode fazer depósito para a conta da própria aposentada. Caixa Econômica Federal Agência: 0889 / Operação: 013 / Conta: 000078456. Hellen também disponibilizou o número dos telefones para contato: (21) 3701-5204 ou (21) 99788-7805.

