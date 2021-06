Gonçalense e Maricá estreiam neste sábado pelo Campeonato Carioca da Série A2

A espera acabou. Os times do Gonçalense e do Maricá fazem suas estreias neste sábado (5) pelo Campeonato Carioca da Série A2, a segunda divisão estadual. Ambas as equipes jogam no mesmo horário, às 15 horas. A equipe de São Gonçalo enfrenta o ArtSul como mandante no Estádio Luso Brasileiro, na Ilha do Governador, na Zona Norte do Rio, e o Maricá joga como visitante contra o Macaé no Alzirão em Itaboraí.

Representando São Gonçalo, o Gonçalense é a única equipe da cidade na Segundona, que já contou com a participação do São Gonçalo Esporte Clube até o ano passado. Em 2021, a equipe iniciou uma parceria técnica com a Portuguesa da Ilha do Governador, e conta com dois reforços formados na base da Lusa, o lateral-direito Gabriel Cunha, de 20 anos, e o atacante André Silva, de 23.

A equipe comandada pelo técnico Mário Júnior fez uma preparação com três amistosos em formato de jogos-treino: vitória sobre a Juventus por 3 a 0, empate com o Angra dos Reis por 3 a 3 e derrota para o Madureira por 1 a 0.

Já o Maricá vem embalando pelas boas participações em torneios estaduais nos últimos dois anos seguidos. Em 2019, a equipe foi vice-campeã da Terceirona, perdendo o título para o Rio São Paulo na decisão. Mesmo assim, obteve o acesso para a Segundona. E em 2020, o time foi campeão do segundo turno da segunda divisão, mas na semifinal geral do campeonato acabou sendo eliminada pelo Sampaio Correia, de Saquarema, com um gol nos acréscimos.

Nesta sexta-feira (4), o Maricá lançou seus novos uniformes para a temporada, com camisa principal, reserva e um terceiro modelo. Além disso, o time conta com 13 reforços para o elenco, que será comandado pelo terceiro ano seguido por Marcus Alexandre.