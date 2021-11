Gonçalense é campeão de jiu-jitsu em Abu Dhabi

Morador do bairro Jardim Catarina, o atleta João Pedro Figueiredo, de 11 anos, conquistou a medalha de ouro, na categoria meio-pesado da faixa-amarela, no campeonato de jiu World Youth Abu Dhabi, realizado nos Emirados Árabes Unidos, na última semana. O jovem, que é o primeiro atleta de São Gonçalo a conquistar o título, faz parte do projeto social “Vencedores em Cristo”, que conta com apoio da Secretaria de Esporte e Lazer (Semel).

Fotos: Divulgação Prefeitura / Julio Diniz



“O maior objetivo da Semel atualmente é promover qualidade para os serviços que são prestados através da parceria entre a pasta e a sociedade civil, como é o caso do projeto Vencedores em Cristo, que desenvolve um trabalho gratuito feito por profissionais voluntários. E, para o próximo ano, planejamos um orçamento que será destinado a oferecer um auxílio para os atletas do município”, declarou a secretária de Esporte e Lazer, Simone Monteiro.



João Pedro pratica jiu-jítsu desde os 4 anos de idade, quando seus pais decidiram introduzir o esporte na vida do menino “que não parava quieto”. Competindo desde os 6 anos, entre títulos de campeonatos europeus, sul-americanos e mundiais, atualmente, João acumula mais de 200 medalhas e 10 cinturões.



“Sou muito feliz no jiu-jítsu e sei que o esporte pode transformar a minha vida e da minha família. Vou continuar treinando para trazer muitos títulos para casa. Minha próxima missão é participar, no mês de janeiro do ano que vem, do campeonato Naga, em Las Vegas”, afirmou João.

Os pais de João, Glaucia e Fabiano Figueiredo, acreditam que o esporte muda vidas e estão empenhados em apoiar o atleta para que ele siga conquistando títulos.



“Tenho um orgulho imenso pela trajetória do meu filho. Percebo que apesar do pouco tempo da prática do esporte ele já desenvolveu responsabilidade e disciplina para conquistar muitos títulos ainda. Não é um caminho fácil, precisamos de muito apoio e patrocínio, mas creio que ele ainda tem muito a desenvolver e conquistar com o jiu-jítsu”, disse Glaucia, mãe de João Pedro.