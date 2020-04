Gonçalense tem alta após vencer coronavírus

O Hospital e Clínica SG acabou de confirmar que o paciente Armando Sérgio Alves de Oliveira, de 40 anos, teve alta. Ele estava internado desde o dia 8 de abril, tendo sido testado positivo para o Novo Coronavírus.

O paciente, sem comorbidades, foi admitido com quadro de tosse seca, febre e mialgia, vindo transferido de outra unidade hospitalar da cidade. Foi submetido a tomografia computadorizada, a qual evidenciava pneumonia de etiologia viral e sinusopatia. Já em atendimento pela equipe médica do HCSG, foi iniciado antibioticoterapia.

No dia 10 de abril o quadro evoluiu com piora no sistema respiratório, sendo o paciente transferido para o Centro de Terapia Intensiva (CTI), seguindo protocolo da instituição – vigilância clínica e hemodinâmica, como suporte mais intensivo. O paciente permaneceu no CTI por três dias e com resposta positiva ao tratamento, foi transferido para a enfermaria, recebendo alta nessa sexta-feira (17).