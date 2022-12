Gols: Neymar se iguala a Pelé e recebe homenagem do Atleta do Século

“Eu te vi crescer, torci por você todos os dias e finalmente posso lhe parabenizar por igualar meu número de gols com a Seleção Brasileira”. Foi com estas palavras que Pelé homenageou o camisa 10 do time de Tite.

Pelas redes sociais, o ex-craque do Brasil destacou a importância de inspirar os “colegas de profissão de hoje, as próximas gerações e, acima de tudo, inspirar todos que amam nosso esporte”.

“O seu legado está longe de chegar ao fim. Continue nos inspirando. Eu continuarei dando socos no ar de felicidade com cada gol que você fizer, como fiz em todas as partidas que vi você em campo”, rememorou Pelé.