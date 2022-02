Golpe do falso emprego viraliza

Um dos problemas trazidos pela pandemia da Covid-19 é o desemprego. Muitas empresas não resistiram à crise econômica provocada pela chegada do coronavírus, fecharam as portas e, consequentemente, deixaram várias pessoas desempregadas. Dessa forma, mais pessoas estão no mercado em busca das raras vagas de emprego que se abrem.

No entanto, golpistas têm se aproveitado do aumento da procura por emprego para preparar “armadilhas”, cujos alvos são aqueles que estão mais vulneráveis, devido á perda da renda que possuíam. Falsas vagas de emprego passaram a tomar conta das redes sociais. o especialista em Gestão de Carreira e CEO da Employability, Cláudio Riccioppo conversou com a reportagem de A TRIBUNA e explicou como funcionam alguns desses golpes.

“Existem algumas modalidades de falsas vagas de emprego. É fácil perceber, como quando chegam dizendo que a pessoa está aprovada, mas precisa apenas pagar por um suposto uniforme. Pedem para adiantar o dinheiro dizendo que é para fazer o uniforme. É golpe. Nenhuma empresa determina que o colaborador pague seu próprio uniforme de trabalho. Outra coisa é o do curso específico, também é golpe. Nesse tipo de modalidade é preciso ficar atento”, disse.

Riccioppo também traçou o perfil das empresas que divulgam vagas de emprego inexistentes. O especialista citou que isto geralmente parte de empresas que não possuem credibilidade no mercado e tem pouco tempo de CNPJ aberto. Dessa forma, após obter dinheiro de uma série de vítimas, conseguem migrar para outro CNPJ. Além disso, ele afirma que este tipo de estratégia não é utilizada por empresas mais conhecidas.

“Quem cria essas vagas de emprego geralmente são empresas que estão há pouco tempo no mercado. Nenhuma empresa que está há décadas no mercado terá esse tipo de atitude. Geralmente são empresas ainda desconhecidas, para que possam migrar rapidamente para outro CNPJ. São empresas que buscam ganhar dinheiro fácil de pessoas em busca de recolocação, e o desespero dessas pessoas faz com que caiam no golpe do emprego”

O especialista é categórico ao afirmar: “pagar por vaga é golpe”. Ele explica que processos seletivos sérios não cobram dinheiro do candidato. Contudo, Riccioppo pondera que existem empresas que oferecem planos de gestão de carreira e assessoria com o objetivo de construir a empregabilidade. Nesse caso, não há problema em cobrar do profissional, desde que tudo seja devidamente explicado.

“O principal alvo são profissionais culturalmente menos desenvolvidos que não conseguem discernir um processo de recrutamento de uma empresa específica, que deve seguir sem qualquer tipo de pagamento por parte do profissional do processo de assessoria de carreira, onde o objetivo é construir a empregabilidade para que se conquistem novos empregos. Neste último há o investimento por parte do profissional, o que não tem problema nenhum”, prosseguiu.

O especialista ainda deu algumas dicas de como o profissional pode se proteger dessas “armadilhas”. Riccioppo aponta a necessidade de se observar a reputação da empresa que está oferecendo a suposta vaga além de buscar testemunhos de candidatos que tenham passado pelo mesmo processo seletivo.

“Para se proteger é muito simples. Uma breve pesquisa da empresa já resolve tudo. Se percebeu que é uma empresa nova, não há publicações, empresas parceiras, depoimentos de profissionais recolocados, é muito estranho. É necessário ficar com o pé atrás. Outra coisa, se for oferecida vaga numa empresa específica, com um prazo definitivo e for dito que precisa pagar, é golpe”, completou.

Na internet

No ano passado, o jornal A TRIBUNA trouxe reportagem no qual mostrava que falsas vagas de emprego estavam sendo oferecidas em grupos relacionados à cidade de Niterói no Facebook. Eram anunciadas vagas para funções como auxiliar de serviços gerais, recepcionista atendente, vendedor atendente, auxiliar de estoque, auxiliar de limpeza, auxiliar de logística, auxiliar de almoxarifado e gerente geral.

A postagem era feita por um perfil falso, conhecido como “fake”. Após descrever as vagas, supostamente para contratação imediata, era indicado um link para envio de currículo. No entanto, o endereço não utiliza o domínio da empresa que seria responsável pela contratação. Dessa forma, os golpistas costumam se apropriar de dados dos candidatos.

Vítor d’Avila