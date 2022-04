‘Golpe da fada madrinha’ transforma em ‘abóbora’ o sonho do carro novo

Foto: Criminosos rendem às vítimas e as obrigam a pagar o valor do anúncio do carro

O sonho de comprar um carro está se tornando um pesadelo para muitas pessoas. Em tempos de relações comerciais virtuais, os anúncios de venda de veículos na internet estão se tornando cada vez mais comuns. E o estreitamento das tratativas – com o uso da expressão ‘chama no zap’ – rotinas. É assim que muitas negociações são feitas, mediante envio de fotos, dados pessoais e até mesmo simulações de financiamento dentro da “maior comodidade” para os clientes.

Porém, toda essa conveniência tecnológica está abrindo margem para a consumação de golpes. O último deles, pode ser apelidado como o “golpe da fada madrinha”. Traficantes de drogas, travestidos de vendedores de automóveis, anunciam carros ou motos na internet.

Eles marcam o encontro com o comprador. E quando o ‘cliente’ chega para efetivar a transação, recebe o toque da ‘varinha de condão’ dos bandidos – pistolas ou fuzis – coagindo-os a realizar o pix com o valor combinado na negociação. E o carro, tal como a carruagem da Cinderela, acaba virando abóbora.

O último caso aconteceu na Baixada Fluminense do Rio, em Belford Roxo, onde a vítima precisou realizar as transações por pix.

Usando os sites de vendas, traficantes colocam anúncios de veículos nas páginas da internet, com todas as informações e fotos do possível carro para chamar a atenção dos futuros clientes, ou melhor dizendo, das vítimas.

De acordo com o Disque Denúncia, casos assim vem acontecendo diariamente, os criminosos marcam um ponto de encontro com a vítima e quando ela chega no local, não existe veículo algum e elas são rendidas pelos criminosos e obrigadas a pagarem o valor que estava no anúncio do site.

Vale lembrar que, o golpe não é só apenas dos veículos anunciados, os traficantes anunciam celulares, cômodas e entre outros objetos, mas o final dessa história, é sempre o mesmo: as vítimas pedem dinheiro com falsos anúncios.

O portal de denúncia pede que as queixas contra anúncios suspeitos sejam denunciadas através do número (21) 2253-1177, o anonimato é garantido.