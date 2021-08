Golfinho é achado morto em Praia de Maricá

Na manhã desta sexta-feira (27), um golfinho da espécie Nariz-de-garrafa foi encontrado morto na Praia de Itaipuaçu, em Maricá. De acordo com relatos, o golfinho foi encontrado por volta das 7h, próximo a Avenida Um, na altura do Quiosque Sunset. Ainda de acordo com informações, moradores da região que caminhavam na praia avistaram o animal, já sem vida, à beira mar.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, pesquisadores do Laboratório de Mamíferos Aquáticos e Bioindicadores (MAQUA) da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ), foram acionados para realizar a remoção do animal e realização de análise para tentar identificar as causas da morte.

Pesquisadores do MAQUA solicitam que, no caso de mamíferos aquáticos serem encontrados encalhados nas praias, independente de estarem vivo ou morte, a população deve entrar em contato com o laboratório através dos números (21) 99784-0777 (WhatsApp), (21) 2334-0795 ou ainda pelo email: maqua.uerj@gmail.com