Goleiro gonçalense é campeão carioca pelo Flamengo

O jovem goleiro do Flamengo, Gabriel Batista, de 22 anos, titular na partida decisiva deste sábado (22) do Campeonato Carioca frente ao Fluminense, encantou duas “nações”. A primeira, claro, a torcida rubro-negra, e a segunda seus conterrâneos da cidade de São Gonçalo, onde a jovem promessa do Ninho do Urubu nasceu.

Em campo o time da Gávea venceu os rivais por 3 a 1 e levantaram a taça, com muitas defesas difíceis do arqueiro quando foi solicitado e ajudou o Flamengo e chegar ao seu 37º título estadual. Após a partida o gonçalense comentou sobre a responsabilidade de substituir Diego Alves, que está contundido.

“Jogar com a camisa do Flamengo é responsabilidade grande. Feliz com o título, primeiro jogando. Não seria possível sem ajuda dos companheiros. Passaram confiança desde o primeiro jogo”, comentou Gabriel.

Além de substituir um ídolo, Gabriel ainda tem o peso de ter no banco de reservar como técnico o ex-goleiro Rogério Ceni, outro ídolo do rapaz. “Sempre me sento para perguntar as coisas a ele, discutir sobre a carreira. É importante, [ele] me dá conselhos. Só posso agradecer a ele sobre a oportunidade” declarou.

Gabriel começou a jogar futsal no Clube Canto do Rio, em Niterói, e depois se transferiu para o Audax Rio, ainda na infância. Em 2014 ele finalmente chegou ao Flamengo, quando tinha 14 anos. Três anos depois, com apenas 17 anos, foi promovido para oi time profissional, estreando em campo em janeiro de 2018 contra o Volta Redonda pelo Campeonato Carioca.