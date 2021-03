Goleiro Bruno é contratado em time de futebol de São Gonçalo

Após uma partida de futebol no bairro Antonina, em São Gonçalo, no último domingo (14), o goleiro Bruno Fernandes, ex-goleiro do Flamengo e ídolo rubro negro nos anos 2000 foi contratado pelo Clube Atlético Carioca (CAC). A confirmação foi feita nas redes sociais do clube, o antigo São Gonçalo Futebol Clube, e o reforço do profissional é uma das estratégias do clube para garantir a disputa do Cariocão série C 2021.

No domingo Bruno foi filmado na partida do time amador Boa Vista, de São Gonçalo, contra o Valedassa, parte de um campeonato de comunidades. A presença do arqueiro atraiu dezenas de pessoas para assistirem a partida.

Em janeiro desse ano já havia sido ventilado o assunto e o empresário do goleiro, Bruno Kling, tinha afirmado que o clube estava em negociação.

O goleiro Bruno foi tricampeão carioca (2007/08/09) e campeão brasileiro (2009) pelo Flamengo mas em 2010 foi condenado pela morte da modelo Eliza Samudio, com quem teve um filho. Ele responde por homicídio, sequestro e cárcere privado, ocultação de cadáver, formação de quadrilha e corrupção de menores. A condenação foi de mais de 20 anos de prisão mas ele tem autorização para jogar, pois cumpre a pena em regime semiaberto.