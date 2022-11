Goleada marca segundo dia de jogos na Copa do Mundo do Catar

Após aguardar cinco meses a mais que o normal, além dos tradicionais quatro anos, para, enfim, respirar e viver a emoção de uma Copa do Mundo, a espera chegou ao fim no último domingo (20), às 13h (horário de Brasília), na partida que marcou a abertura dos jogos da 22ª edição da maior competição do esporte mais popular do planeta. Em campo, na partida válida pelo Grupo A, o anfitrião Catar, no Estádio Al Bayt, foi derrotado pelo Equador, por 2 a 0, gols de Valencia.

Já na tarde desta segunda-feira (21), ainda pelo Grupo A, a Holanda venceu Senegal por 2 a 0, gols marcados nos últimos 15 minutos do jogo pelo meia campista Cody Gakpo e Davy Klaassen fechou a conta para os holandeses.

No confronto realizado no Estádio Khalifa International entre Inglaterra e Irã, no Grupo B, a Copa do Mundo já teve a primeira goleada. Com gols de Jude Bellingham, Bukayo Saka (2 vezes), Raheem Sterling, Marcus Rashford e Jack Grealish, os ingleses aplicaram um elástico 6 a 2 nos iranianos. O triunfo encerrou um jejum de oito meses (ou seis jogos) sem vitórias dos campeões mundiais de 1966 em partidas oficiais. Já Estados Unidos e País de Gales fecharam a primeira rodada do Grupo B e empataram por 1 a 1.

No Grupo A, Equador e Holanda lideram com três pontos e a Inglaterra está isolado o Grupo B sendo seguido por Estados Unidos e Irã.

Amanhã (22) entram em campo as equipes dos grupos C e D. Às 7h, Argentina enfrenta a Arábia Saudita e às 13h, México e Polônia medem forças. Já às 10h, Dinamarca e Tunísia estreiam no Mundial, assim como França e Austrália, às 16h.