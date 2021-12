GNV a R$ 6,20 gera reações de motoristas de táxi e app

O aumento do preço do GNV em 50%, a partir de 2022, está mobilizando toda cadeia que depende do combustível como fonte de trabalho. O Sindicato dos Condutores Autônomos de Veículos Rodoviário da Zona Norte do Estado do Rio (Sindtaxi) já acionou o setor jurídico para a elaboração de um ofício que será enviado para as esferas públicas pedindo uma revisão do aumento.A cidade de Niterói tem dois mil taxistas e a categoria está preocupada com as altas anunciadas ao longo da semana. O presidente do Sindtaxi, Celso Wermelinger, lamentou a possibilidade. “Se isso acontecer, cada vez mais o taxista vai levando menos dinheiro para casa. O faturamento fica no posto de combustível. Espero que as autoridades revejam isso. É inadmissível esse reajuste que está sendo propagado. Já sofremos com os aplicativos que diminuem a quantidade de passageiros, e o GNV, que no passado veio para ajudar o trabalhador, agora vira o vilão”, contou. “Vou montar esse documento e pedir uma posição para essa questão”, completou.



O motorista de aplicativo Diego Santos, 35 anos, disse que o maior projeto para 2022 é conseguir um emprego de carteira assinada. “Estou há dois anos nessa luta diária de motorista de aplicativo. Eu não posso mentir e dizer que não é rentável. Dá uma grana boa, mas para isso é preciso trabalhar mais de 10 horas por dia, além de acabar com o meu carro. Recebemos muito pouco das empresas de aplicativos e na verdade ganhamos na quantidade. Agora o combustível está absurdamente caro. Não sei onde isso vai parar”, lamentou.

A 99 informou em nota que em setembro, deste ano, reajustou entre 10% a 25% o ganho dos parceiros e vem subsidiando parte desse aumento para manter um transporte eficiente, seguro e financeiramente acessível. Além disso, a empresa lançou um pacote de ações para reduzir o impacto econômico e oferecer maior ganho aos parceiros. Entre as iniciativas, destaca-se o repasse integral do valor da corrida aos motoristas parceiros em localidades e horários específicos – que já representou ganhos extras de mais de R$ 10 milhões para os condutores. Outra medida está na parceria que oferece desconto de 10% no valor dos combustíveis em alguns postos, o que já representou uma economia de R$ 7 milhões neste ano.

A Uber informou que, com o aumento constante dos combustíveis, também vem intensificando esforços para ajudar os motoristas parceiros a reduzirem seus gastos, com parcerias que oferecem desconto em combustíveis, por exemplo, assim como tem feito revisões e reajustado os ganhos dos parceiros, em diversas cidades.

Com os motoristas de vans escolares, o problema do valor do combustível também é grande. A categoria não usa o GNV, já que as vans são movidas ao óleo diesel, mas até esse, que sempre foi uma ótima opção econômica, está com preços abusivos. “O diesel está caro. Era muito econômico, mas isso não acontece mais. O carro que tem diesel sempre foi mais caro por depois ser altamente econômico e agora isso não funciona. Além do combustível caro, estamos com redução de alunos por causa da pandemia. Os que continuaram com o transporte escolar os responsáveis querem pagar metade, já que a maioria das escolas tem modelo híbrido de ensino. Estamos lutando muito para continuarmos trabalhando”, frisou o motorista de van escolar Lúcio Vieira, que trabalha na função há 29 anos e nunca teve tanta dificuldade como nos últimos meses.

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) divulga semanalmente os preços dos combustíveis nos municípios. Em Niterói, o valor médio entre 05 e 11 de dezembro, do Diesel foi de R$ 5,330, sendo o valor mínimo de R$ 5,199 e o máximo de R$ 5,496 o litro. Para se ter ideia do aumento, em dezembro de 2020 o valor médio era de R$ 3,631 e o máximo e o mínio de R$ 3,939 e R$ 3,349 respectivamente.

Atualmente, segundo a ANP, em Niterói, o valor médio entre 05 e 11 de dezembro, do GNV foi de R$ 4,163, sendo o valor mínimo de R$ 3,999 e o máximo de R$ 4,449 o metro cúbico. O abastecimento de um veículo com o cilindro de 7,5m³ em um posto que custa o valor mínimo de R$ 3,999 o m³ custaria R$ 29,99. Caso o aumento vigore e o m³ custa R$ 6,20 o mesmo cilindro seria cheio com o valor de R$ 46,50, uma diferença de R$ 16,51 o que corresponderia a 2,66m³ ou 55,05%. Se esse abastecimento for semanal, considerando o mês de quatro semanas, a diferença é de R$ 66,04 ou 10,65m³.

MOBILIZAÇÃO NACIONAL

A Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan) encaminhou cartas para Ministério das Minas e Energia, Agência Nacional do Petróleo, Governo do Estado do Rio, Petrobras e Alerj pedindo para evitar esse aumento e consequente crise econômica. Os diretores do Sindestado-RJ (Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis, Lubrificantes e Lojas de Conveniência, com atuação estadual) e Sindicomb (Sindicato dos Postos Revendedores do Município do Rio) se articularam com autoridades estaduais

ENTENDA O AUMENTO

A notícia do aumento de 50% no preço do gás natural canalizado, comercializado pela concessionária Naturgy – a antiga CEG – no estado do Rio de Janeiro foi anunciada no início dessa semana. De acordo com a Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro (Agenersa), o preço final do metro cúbico do GNV nos postos de combustíveis pode variar entre R$ 5,90 e R$ 6,20. O presidente da Agenersa, Rafael Menezes, disse que o assunto irá constar na pauta da última sessão regulatória da agência, agendada para o próximo dia 28 de dezembro.

O anúncio da alta foi feito, não oficialmente, pela Naturgy (antiga Ceg), informando que a partir do próximo mês vai incidir o reajuste no custo de aquisição do gás (molécula e transporte) comprado da Petrobras. Segundo texto da Associação Brasileira das Empresas Distribuidoras de Gás Canalizado (Abegás), o reajuste poderá vir acompanhado de aumentos por outras empresas.

