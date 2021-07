GM realiza prisões com ajuda do monitoramento do Cisp

Um homem foi preso nesta quarta-feira (30) por integrantes da Coordenadoria de Apoio ao Serviço Social (CASS) acusado de agredir com um golpe na cabeça e tentar roubar uma mulher na Avenida Amaral Peixoto, no Centro.

Logo após a ação, os agentes foram avisados pelo Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp), e passaram a procurar o homem suspeito, que acabou detido na rua Coronel Gomes Machado. Levado para a delegacia, ficou constatado que ele já havia sido responsável por alguns furtos na região e com várias passagens na polícia.

O elemento foi reconhecido pela vítima na 76º DP, no Centro, onde o registro foi feito. A localização do homen foi possível devido a descrição passada pelo Cisp de que ele estava vestindo casaco laranja, com uma faixa cinza na cabeça.

Entorpecentes – Em outra ação nesta quarta-feira (30) alertada pelo Cisp, os agentes da Coordenadoria de Ações Táticas da Guarda Municipal que faziam o patrulhamento na Região Oceânica, foram acionados para averiguar um veículo suspeito parado na rua Manoel Bandeira, no bairro Piratininga. Ao chegarem no local, durante a abordagem, encontraram um adolescente fazendo uso de drogas no veículo. Ele não tinham a documentação do carro e nem habilitação. O mesmo foi conduzido para a 81º DP, em Itaipu, onde foi feito o registro de ocorrência e o material foi encaminhado para o IML do Barreto para análise de confirmação de entorpecente .

Cisp – Niterói conta com monitoramento 24 horas através das Câmeras do Centro Integrado de Segurança Pública ( Cisp ) .São 522 câmeras posicionadas em locais estratégicos da cidade comandadas por Guardas Municipais treinados auxiliados por policiais militares e agentes do Programa Niterói Presente . Ao visualizarem uma ocorrência ou suspeita de algo ilícito acionam a força de segurança mais próxima para que seja feito o cerco . A Prefeitura de Niterói ainda disponibiliza outras 70 câmeras inteligentes do cercamento eletrônico, que são capazes de captar em segundos a placa de um veículo que esteja participando de algum tipo de ocorrência.

O equipamento integra todas as forças de segurança estaduais, federais e municipais, além do Corpo de Bombeiros, NitTrans e Defesa Civil. Os chamados podem ser feitos através do número 153.