Glória Menezes está perto de receber alta; Tarcísio segue intubado

Um dos casais mais icônicos da televisão brasileira segue sua batalha contra a Covid-19. A atriz Glória Menezes, de 86 anos, apresentou evolução no tratamento e, de acordo com comunicado divulgado pelo agente do casal, está internada em um dos quartos do Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, na iminência de receber alta médica.

No entanto, seu esposo, o ator Tarcísio Meira, de 85, permanece na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital particular. De acordo com o mesmo comunicado, ele também tem apresentado evolução no tratamento, mas permanece intubado “para melhor conforto”. O casal já foi imunizado com as duas doses da vacina e permanecia em isolamento, em um sítio, no interior de São Paulo.

Eles receberam a segunda dose da vacina contra a Covid-19 em 15 de fevereiro. O casal é pai de Tarcísio Filho, 58 anos. E Glória é mãe também de Amélia Brito, 64, e João Paulo Brito, 62, frutos da união que teve com Arnaldo Brito.