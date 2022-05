Globo “recupera” a transmissão da Libertadores e SBT fica com a Sul-Americana

Após romper com a Conmebol em 2019, a Rede Globo adquiriu os direitos de transmissão da Libertadores, entre 2023 até 2026. Atual detentora, o SBT ficou com a transmissão da Copa Sul-Americana para o mesmo período.

Deyverson fez o gol do título – Conmebol

Segundo a coluna do Flávio Ricco, a Globo era a grande favorita na concorrência para exibir o próximo triênio da competição. Internamente, o esporte da emissora carioca trabalhava com a certeza do desfecho. No entanto, a rede de televisão precisou ceder as exigências da Conmebol, principalmente em relação aos patrocínios da entidade do futebol sul-americano.

Flamengo jogou em abril contra o Talerres na edição atual – Conmebol

SBT com a Copa Sul-Americana

O SBT exibe a Copa Libertadores até o fim do ano, normalmente. Entretanto, a partir de 2023, a emissora de Silvio Santos ficará responsável por transmitir de forma exclusiva a Copa Sul-Americana, que está com alguns jogos no “escuro”, atualmente.

A edição atual da competição é transmitida somente pela Conmebol TV, canal de pay-per-view que existe apenas na Claro TV. Por causa do novo acordo, já no próximo ano o canal deixará de existir. Confira o comunicado do SBT:

“Recebemos nesta tarde, dia 12 de maio, a informação de que a proposta do SBT saiu vencedora do processo de negociação dos direitos do torneio que estava fora da televisão aberta há anos. A Copa Sul-Americana foi totalmente reformulada para esse próximo ciclo, se tornando mais atrativa, tanto para os clubes que disputam o torneio, dentre eles várias equipes brasileiras de grande história e torcida, quanto para os patrocinadores e fãs do futebol. Faremos esse campeonato mudar de patamar!

Quanto à Copa Conmebol Libertadores, aproveitamos para agradecer pela oportunidade de estarmos realizando sua transmissão até o final deste ano, com alta qualidade, tendo assumido esse direito num momento delicado para a Conmebol, na certeza de que trabalhamos incansavelmente para sua valorização, o que certamente permitiu o aprimoramento da concorrência para esse próximo ciclo.

Aproveitamos para reforçar nossa crença na relação que temos construído com a Conmebol e seus executivos que realizam um trabalho sério e profissional à frente desta tão importante entidade. Seguiremos com nossa atitude sempre transparente e ética nessa relação, e com a mesma disposição de continuar trabalhando para a valorização do futebol, que é a grande paixão nacional. Agradecemos também a agência FCDiez que vem gerenciando a execução dos direitos de forma igualmente profissional.”

TV Fechada

Na TV paga, tanto a Libertadores, quanto a Sul-Americana serão exibidas nos canais Disney. Além disso, a principal competição do continente será dividida com a Paramount (Viacom), retornando ao grupo depois de x anos. Os jogos serão exibidos, contudo, no serviço de streaming Paramount +.

Foto: Raphael Veiga comemora o primeiro gol na final contra o Flamengo, em 2021 – Conmebol Staff / Images