Globo já acelera trabalhos da nova novela de Walcyr Carrasco

Por: Flávio Ricco / Colaboração: José Carlos Nery

A nova novela do Walcyr Carrasco, próxima na fila das nove na Globo, substituta de “Travessia”, teve as suas gravações iniciadas em locações no Mato Grosso do Sul.

A trama, como se sabe, ou entre o quase nada que se divulgou até agora, vai abordar o mundo do agronegócio, daí uma exigência maior, nesses primeiros trabalhos, em torno daqueles que são os seus protagonistas, casos de Bárbara Reis e Cauã Reymond.

(Bárbara Reis – Crédito: Estevam Avellar)

Todos se dizem admirados com os cenários locais e a possibilidade de alguns deles serem reproduzidos na cidade cenográfica do Rio. Um pequeno bar, por exemplo, será.

Quanto ao título, ainda não há nenhuma manifestação a respeito. Sabe-se que existe um trabalho em cima, mas a sua divulgação só se dará no instante em que todo o processo de registro estiver concluído. “Terra Vermelha”, dizem, foi apenas um nome de trabalho, enquanto um outro, “Terra Bruta” sempre encontrou forte rejeição interna. Porém, para efeitos de “marca”, nos capítulos distribuídos, este último é que vem aparecendo no alto das páginas.

Há um esforço do pessoal envolvido, para que todas as externas desta primeira etapa estejam concluídos dias antes do Carnaval, para iniciar, ainda este mês, os trabalhos em estúdio.

Detalhe

Como um dos aspectos interessantes nessas primeiras gravações da novela do Walcyr Carrasco, por recomendação do autor e do próprio diretor Luiz Henrique Rios, os atores não estão se preocupando com o sotaque.

Há o entendimento de que em Dourados e toda aquela região, todos podem se pronunciar e se expressar livremente.

É ela



Crédito: Band





A direção a Band vai conversar com a Cátia Fonseca, agora na volta dela das férias, para que também participe das transmissões do Carnaval.

Acham que não existirá problemas. Havendo o sim, seu destino será o Recife.

Outra coisa

Na Band, os seus responsáveis descartam toda e qualquer mudança imediata na sua grade de programação. Por aí se entenda as faixas da manhã, tarde e noite.

A curto e médio prazos, continuará exatamente do jeito que está.

Olha que trabalho

Fabíola Ataíde, atriz de João Pessoa, está em São Paulo, com a peça “Agreste”, de Newton Moreno. Na tarde deste sábado, será no Oficina, com renda para o próprio teatro.

(Crédito: Arquivo Pessoal)

Mas o interessante é que ela adapta a apresentação do espetáculo a qualquer lugar e sempre faz isso em locais os mais diferentes. Escolas, espaços alternativos, unidades sócio educativos, entre outros. Bem interessante.

Tem dessas

A carreira de ator tem particularidades as mais diversas. Uma, no que diz respeito à maioria, é correr atrás o tempo todo, porque ninguém bate na porta. Outra é se adaptar aos trabalhos.

Eike Duarte, por exemplo. Jovem ator, teve que engordar sete quilos, além de fazer aulas de canto e dança para o seu personagem na série da Disney, “Uma Garota Comum”, no caso a Juliana Velásquez. Gravações encerradas. Agora toca perder tudo de novo.

Programação

Excepcionalmente nas quartas-feiras, em São Paulo e em toda a rede, aliás como já aconteceu nesta última, a Record deixará de exibir o capítulos de “Vidas em Jogo”.

Isso se deve por causa das transmissões do Paulistão 2023.

Por enquanto

De toda a Rede Record, apenas o Rio de Janeiro não está acompanhando os jogos do campeonato paulista. Houve a opção de continuar com a programação normal.

Mas irá exibir as semifinais e finais no começo de abril.

Sem novidade

Sobre a possibilidade de Fátima Bernardes vir ou não assumir um novo trabalho na Globo, não há nada resolvido, nem mesmo conversado.

Por enquanto, só mesmo o “The Voice Brasil”.

Volta marcada

As gravações do “Faustão na Band”, deste ano, estão programadas para começar a partir do próximo dia 27.

Ainda nesta semana que passou, algumas novidades que irão existir no programa foram apresentadas ao mercado publicitário.

Nova executiva

Ainda em se tratando de Band há o entendimento de que a mudança ou volta de Lana Canepa para Brasília será altamente benéfica. Há o desejo de fortalecer o jornalismo do Distrito Federal, inclusive com direito a uma maior participação nos telejornais da rede.

Lana, com a sua experiência, assumirá a Diretoria Executiva de Jornalismo da Band Brasília.

Bate – Rebate

· Dentre outras mudanças que a Band vai fazer em Brasília, Rodrigo Orengo assumirá a direção de jornalismo, em substituição ao saudoso Sérgio Amaral…

· … Orengo vai responder diretamente ao diretor geral, Flávio Lara Rezende…

· … Já Leila Caldeira será promovida a chefe de redação.

· “Fantástico”, claro, neste domingo terá uma matéria muito especial da Glória Maria…

· … Além de apresentadora, ela foi uma das principais repórteres do programa.

· A propósito: Julia Dualibi é a nova comentarista de política do “Jornal da Globo”. Craque.

· Por outra, tem alguma coisa estranha na GloboNews. Os problemas com o áudio foram muito frequentes nos últimos dias…

· … Microfone que não abre, que demora para entrar e que nem entra foram apenas alguns…

· … Nada tão sério assim, mas que incomoda, incomoda.

· Luciana Gimenez está mesmo de volta a São Paulo, depois das férias e o acidente sofrido…

· … Na quarta-feira, se nada se alterar já terá gravações na Rede TV!.

C´est fini

Afastado da TV desde 2021, Fernando Parracho acaba de acertar a sua contratação pela Rede Massa, afiliada do SBT no Paraná. A partir de agora, ele passa a compor o seu time de apresentadores, ao lado de Sandro Dalpícolo, João Salgado e Lucas Rocha.

Ficamos assim. Mas amanhã tem mais. Tchau!