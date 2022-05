Globo ignora atraso e mantém planejamento para fila das 18h

Se de um lado, no seu horário das 18h, os trabalhos de “Além da Ilusão”, novela da Alessandra Poggi, com direção artística de Luiz Henrique Rios, estão bem organizados e isso inclui uma frente considerável de capítulos gravados, o mesmo não se pode falar sobre a situação da sua substituta, “Mar do Sertão”.

A trama escrita por Mário Teixeira foi atingida por um grave problema, na verdade que nem era dela e sofreu com os seus desdobramentos. No caso, os fatos envolvendo os bastidores de “Nos Tempos do Imperador” e a denúncia de racismo que culminou com a demissão de Vinicius Coimbra.

Como diretor responsável, ele já estava traçando todo o planejamento de gravações e escolha de elenco de “Mar do Sertão” e, diante de sua saída, tudo teve que voltar à estaca zero.

Allan Fitterman, que o substituiu, foi obrigado a começar tudo de novo e também adaptar o projeto ao seu modelo de trabalho. Entre as consequências, várias trocas no elenco.

Apesar de tudo, o comando da Teledramaturgia, José Luiz Villamarim, optou por não esticar a duração de “Além da Ilusão”. A atual novela das seis fechará com 167 capítulos e terminará em 19 de agosto. No dia 22 do mesmo mês, estreia “Mar do Sertão”, com Sérgio Guizé, Renato Góes e Isadora Cruz. Entre outros.

Emoção

O “Domingo Espetacular” acompanhou as gravações do novo DVD do Péricles, em Recife, em um trabalho da Thatiana Brasil.

E ele abriu o coração. Relembrou o início da carreira, do tempo que foi cabeleireiro, metalúrgico e até inspetor escolar. E, claro, falou da emoção de ser pai de novo, aos 50 anos. Amanhã, depois do “Hora do Faro”.



Reta final

As gravações da segunda temporada da série “O Coro: Sucesso, aqui vou eu”, trabalho da parceria Formata, Miguel Falabella e Cininha de Paula para o Disney+, caminham para a reta final.

Mesmo com casos de Covid-19 no elenco, o cronograma se manteve. Os últimos trabalhos estão marcados para o próximo dia 27.

O que é a vida

A guerra na Ucrânia ainda está lá. Os bombardeios continuam, especialmente em vilarejos perto da fronteira nordeste.

Mas nos canais de notícias, já teve um cessar-fogo. Ou agora está com um fogo bem diferente do demonstrado no início. Parece que se acostumaram com ela.

Assim sim

O “Roda Viva”, da Cultura, fez história por levar bons convidados e entregar aos telespectadores boas entrevistas. Houve um momento em que deixou de ser assim e o programa caiu de bico.

Felizmente, desde o início da gestão do José Roberto Maluf, foi colocado novamente nos trilhos e os resultados são sempre interessantes.

Olha os exemplos

Na última segunda-feira, Casagrande esteve no “Roda Viva” e se colocou abertamente sobre os mais diversos assuntos.

Nesta próxima segunda-feira, será a vez de Gilberto Gil, que voltará ao programa depois de quase 23 anos.

Pauleira

Eliana ficou essa semana inteira envolvida com gravações no SBT – além do programa, o novo quadro “DriveThru-Okê”. A primeira temporada tem 10 episódios e ainda não se tem definido o início da exibição. Talvez em junho.

As suas instalações ocuparam uma boa parte do pátio da emissora.

A propósito

A direção do SBT já está contando novamente com todos os seus componentes.

Fernando Pelégio, do Artístico, depois das férias e da Disney, voltou na quinta-feira.

Próxima das 9

A Globo continua segurando a lista do elenco de “Travessia”, da Glória Perez, embora já se tenha a certeza de alguns nomes, com Giovanna Antonelli, Alexandre Nero e Juliana Paiva.

É a substituta de “Pantanal”. Nos bastidores, já existe a ordem de acelerar os seus trabalhos.

Desfalque

Marcelo Adnet está confirmado na terceira temporada de “A Divisão”, série criminal do Globoplay.

Em um papel dramático, ele faz um empresário da indústria musical que é sequestrado. Espera-se que isto se resuma a uma licença. Afinal, temos tão poucos no humor e os bons ainda saem.

Uma pena

O canal GNT rifou de vez o “Superbonita”, que sempre foi uma atração fixa da sua grade de programação. Estava no ar desde 2000 e teve Daniela Escobar como sua primeira apresentadora.

Fala-se em razões comerciais. Uma pena.

Bate – Rebate

Nanda Costa vai fazer a nova temporada de “Cine Holliúdy”. Está confirmada.

É impressionante o número de reações negativas às fotos da destruição do Pacaembu…

Todas as regras do tombamento, ao que parece, foram derrubadas com as suas arquibancadas. Uma tristeza…

Quem será que permitiu aquilo?…

Resta saber também o que vai sobrar do estádio que faz parte da história de São Paulo.

A especulação é forte, nos interiores da Band, sobre novidades no jornalismo…

Por exemplo, há quem entenda que a volta do Chico Pinheiro às fileiras da casa é só uma questão de tempo…

Assim como crescem as apostas também em torno do nome de Carlos Tramontina.

Irandhir Santos volta a aparecer em “Pantanal”, da Globo, a partir do capítulo deste sábado.

C´est fini

O projeto de um novo canal de notícias do Grupo Newco, tudo indica, está com o pé no freio. Nenhum avanço foi observado nos últimos tempos. Fala-se até que o acordo com um jornal norte-americano, dado como certo, não vai mais vingar.

Ficamos assim. Mas amanhã tem mais. Tchau!

Foto destaque: (Isadora Cruz / crédito Instagram)