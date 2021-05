Globo destaca participação especial de Paulo Gustavo na estreia de ‘Vai que Cola’ na TV Aberta

Paulo Gustavo fará participação na sétima temporada da sitcom “Vai que Cola”, que estreia no próximo sábado (8), na TV Globo, após a novela “Império”. A emissora, em suas chamadas, dá destaque à presença do humorista, que permanece internado, em estado grave, por conta da covid-19. “Tem até a participação mais do que especial de Paulo Gustavo”, diz uma das chamadas.

Na temporada, Paulo Gustavo vive Angel, irmã de Valdomiro (seu personagem nas primeiras temporadas do programa), uma brasileira que mora na cidade e faz de tudo para conseguir seu Green Card, para viver nos Estados Unidos. Além disso, a temporada, que se passa na cidade norte-americana de Miami, conta com os atores Marcus Majella, Samantha Schmütz, Cacau Protásio, Luis Lobianco, Catarina Abdalla, Emiliano D’Ávila, Marcelo Médici, Aline Riscado e Rafael Infante.

Ator segue internado

O último boletim médico, divulgado pela assessoria de imprensa do ator Paulo Gustavo, revela que ele permanece em situação grave, intubado e necessitando dos cuidados especiais com a Membrana de Oxigenação Extra Corpórea (ECMO). E que foi “detectada uma nova pneumonia bacteriana, que já está sendo eficientemente tratada”. O ator está internado desde 13 de março, na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital particular, no Rio de Janeiro, por conta de complicações decorrentes da Covid-19.