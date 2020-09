Gladys desiste da candidatura e indica sua filha para vice de Leandro do Bope

Alan Bittencourt

A eleição para prefeito em Armação dos Búzios ganha uma nova cara. A vereadora Gladys Fernandes (PSC) não poderá mais concorrer ao pleito, por não ter apresentado a prestação de contas de sua campanha para deputada estadual, em 2018. Como está inelegível, ela movimentou as peças do xadrez da política buziana indicando sua filha Debora Costa (PSC) para vice na chapa do candidato a prefeito Leandro do Bope (PDT).

Gladys afirmou que foi vítima de uma armação para que ela não concorresse em 2020.

“Estou há um ano brigando. São milhões de reais envolvidos, diversos advogados e pessoas compradas para não deixar eu concorrer. Prestei contas a uma contadora, que desapareceu. Armaram porque sabiam que perderiam para mim. Cheguei no meu limite físico e emocional”, disse.

É a primeira vez que a filha da vereadora concorre a um cargo público.

“Optamos apoiar outro candidato, o Leandro do Bope. A opção pela Debora é pela renovação e por ser mulher. Indiquei minha filha, sangue do meu sangue, estudante de Direito e muito competente. Não vou deixar que a cidade se divida e o mal vença”, declarou.

Gladys afirmou que brigará pelos bairros, mulheres, idosos e crianças de Búzios e que Leandro se comprometeu em garantir as lutas e ideais dela.

“Construí um patrimônio político. O que fizeram comigo é covardia, mas não vou abandonar vocês (a população). Irei a Brasília buscar recursos”, afirmou.

Leandro afirmou que vai fazer o povo buziano voltar a sorrir.

“Sei que é um momento difícil. Gladys é uma guerreira no combate à corrupção. Estou aqui para junto com ela e a Debora reconstruir Búzios”, disse o pedetista.

Leandro que é do PDT conta com apoio do DEM, PSB e agora o PSC de Gladys.