Giovana Adoracion canta ‘Divas’ no projeto Friday Hour

Friday Hour vem ganhando o carinho dos internautas com uma programação inspirada e dinâmica, com a participação do público e um repertório refinado que se recria a cada live. Toda sexta, às 20h, a cantora carioca, Giovana Adoracion, que adotou a cidade de Niterói, entra no palco online do seu Instagram e canta para os seguidores, diretamente do seu Home Studio, músicas que transitam pelo universo de suas inspirações provenientes do jazz, bossa nova, samba-jazz, r&b e soul. Hoje (21) o tema será “Divas” e a live será transmitida pelo Instagram oficial da cantora

@GiovanaAdoracion.

A live vai exaltar o poder e a poesia de músicas feitas por mulheres, eternizadas por mulheres, ou seja, a própria deusa da música traduzida em repertório. As canções do cardápio musical da noite vão de Ella Fitzgerald a Janis Joplin, passando ainda por Elis Regina, Nina Simone, Roberta Flack e outras cantoras poderosíssimas. A produção sugere um ingresso de colaboração consciente que pode ser feito via pix no horário da live através do QR code que é sempre disponibilizado no horário da apresentação.



“Gosto muito de pesquisar coisas novas, sons novos, artistas novos, mas acho importante ressaltar sempre as maiores mulheres da música, tanto brasileiras quanto internacionais, para que possamos sentar nas cadeiras que almejamos, à mesa da indústria fonográfica na mesma proporção que homens, como merecemos, pois temos a mesma capacidade, com a diferença é que a nossa própria natureza é a criação. As mulheres criam a vida e também são grandes criadoras de arte, música e em todas as outras áreas. Já passou da hora de conhecermos mais mulheres musicistas, e apoiarmos esse trabalho para que nossos discursos cheguem até o público, não só nossas vozes e nossas interpretações, mas nossas composições, com ideias criadas por mulheres, que pensam, que escrevem e merecem ser ouvidas. É por isso que a próxima edição do programa será dedicado à força feminina na música mundial”, contou a moradora da Região de Pendotiba.



HISTÓRIA DA CANTORA

Giovana Adoracion é cantora compositora, atriz e performer; brasileira, nascida no Rio de janeiro e diz que nasceu no local e momento perfeito para adubo de sua identidade musical, entre risos. Iniciou estudos de música ainda na infância com 11 anos de idade e mais tarde aos 16 no primeiro curso profissionalizante de teatro. Aos 16 anos lançou sua primeira música autoral em uma apresentação pública, no Sesc Niterói, a canção “Polos do Rio”. Aos 16 anos ingressou na faculdade de história da arte da UERJ. Aos 18 lançou seu primeiro EP autoral, com canções de sua autoria, enquanto liderava uma banda com influências de rock, na época. Em 2013 participa da residência artística do projeto “Pirandello Contemporâneo”, de Martha ribeiro. Já participou de números musicais com grandes nomes como Hermeto Pascoal e Bobby McFerrin. Em 2015, ingressa no curso teatro musical (Cal).

Em 2015 passa a fazer parte da equipe Mirateatro e assina a trilha sonora original do espetáculo “Pele tecido”, do projeto Mirateatro, dirigido por Nanci de Freitas. No mesmo ano iniciou trabalhos na tradicional Orquestra Tabajara, viajando o estado do Rio e o país. Também fez sua estreia em São Paulo com a Orquestra HB e Guga Stroeter. Apresentou-se também pela primeira vez em Curitiba com Jeff Sabbag e banda.