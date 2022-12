Gilmar Mendes vota a favor da soltura de Cabral

Condenado em 23 ações penais na Justiça Federal, com penas que chegam a 425 anos e 20 dias de prisão, o ex-governador Sérgio Cabral teve a prisão revogada na noite de sexta-feira (16) e pode ser solto a qualquer momento. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, acaba de dar voto favorável a conversão da prisão do político em domiciliar. O placar da votação estava empatado e faltava apenas o voto do decano da corte.

O próximo passo será dado pelo Supremo que vai expedir o alvará de soltura determinando que ele seja solto nos próximos dias. O político foi preso em 2016, na época, suspeito de comandar uma organização criminosa que fraudava licitações e cobrava propina de empreiteiras.

O ex-governador continuava na cadeia por causa de um único mandado de prisão, expedido pelo ex-juiz Sergio Moro, em uma ação de corrupção no Comperj, julgado pela Justiça Federal de Curitiba. Essa condenação foi revogada pela 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal (STF).

No entanto, antes de sexta-feira, dois ministros tinham votado, quando Edson Fachin foi a favor da manutenção da prisão e Ricardo Lewandowski votou para revogá-la. Na quinta-feira (8) da semana passada, o julgamento foi retomado e na sessão, o ministro André Mendonça votou para derrubar a prisão preventiva do ex-governador.

Já na última terça-feira (13), o ministro Kassio Nunes Marques votou contra dois pedidos da defesa de Cabral. Em um deles, ele negou o habeas corpus para suspender a única ordem de prisão que mantinha o ex-governador preso. Os magistrados votaram por revogar a ordem de prisão da Justiça Federal do Paraná contra Cabral, anular as decisões tomadas e enviar o caso para análise da Justiça Federal do Rio.

A decisão atendeu a um pedido da defesa de Cabral, que questionou a competência da 13ª Vara Federal de Curitiba – responsável por processos da Lava Jato – para analisar o caso em que Sérgio Cabral é acusado de receber propina por irregularidades em um contrato de terraplanagem do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj).

O ex-governador foi denunciado em 35 processos de investigações da Lava-Jato, sendo 33 na Justiça Federal e dois na Justiça do Rio. Cabral está preso no Batalhão Prisional da Polícia Militar, no Fonseca, na Zona Norte de Niterói. Com a decisão, o ex-governador deve deixar a cadeia nos próximos dias.

Defesa

De acordo com a defesa de Sérgio Cabral, o Supremo Tribunal Federal (STF) “reconheceu a ilegalidade de se manter preso o ex-governador”. Sobre as demais ações penais, os advogados afirmaram que Cabral vai aguardar em prisão domiciliar a conclusão das mesmas. Segundo o colunista Lauro Jardim, de O Globo, a pena será cumprida em um apart hotel com vista para o mar em Ipanema, Zona Soul do Rio.

Confira a íntegra da nota emitida pela defesa de Sérgio Cabral:

“O Supremo Tribunal Federal reconheceu a ilegalidade de se manter preso o ex-governador Sérgio Cabral e determinou que ele aguarde em liberdade o desfecho do processo. A defesa representada pelos advogados Daniel Bialski, Bruno Borragine, Patrícia Proetti e Anna Julia Menezes esclarece que ele permanecerá em prisão domiciliar aguardando a conclusão das demais ações penais e confia em uma solução justa, voltada ao reconhecimento de sua inocência e de uma série de nulidades existentes nos demais processos a que responde”.

(Colaborou Marcos Vinicius Cabral)