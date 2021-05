Gil é visto em hotel com Neymar e outros famosos e recebe críticas

O jogador de futebol, Neymar Jr, jantou com um grupo de amigos no famoso hotel Paris 6 em São Paulo. A ocasião causou uma série de críticas aos famosos que estavam presentes no local, principalmente ao 4 colocado do BBB 21, Gilberto Nogueira. O brother foi acusado de hipocrisia, por se aglomerar na pandemia.

Os convidados pelo jogador foram: Gilberto, Kerline, Munik, Flayslane, o humorista Tirulipa e o cantor Thiaguinho. Na internet, as pessoas não pouparam críticas direcionadas aos famosos. Mas principalmente, direcionadas ao ex-BBB, Gil do Vigor. A justificativa para os ataques, era o fato de há alguns dias atrás, o economista veio em suas redes sociais pedir para que seus seguidores não se aglomerem e tomem cuidado na pandemia.

“Gil, Tirulipa, Neymar e etc… Fazendo aglomeração no Paris 6? hipócritas”, escreveu um internauta. Outras pessoas acusaram o brother de estar a cada dia com uma pessoa diferente. “A torcida do Gil nunca mais vai poder chamar ninguém de “terror da OMS” pq o Gil tá igual a Flay ano passado, todo dia com um monte de gente diferente, pra lá e pra cá”.

Ao se desculpar para internautas, Gilberto recebeu comentários de apoio de alguns de seus seguidores. “Infelizmente também tem gente esperando muito pouco pra sentar a lenha em você! São os ossos do ofício. Eu te amo, hômi, mas o que me fez gostar de você é poder discordar, é ver que você também tem defeitos e erra! Chega disso de cristalzinho, tu é um humano incrível! Bola pra frente”, respondeu um de seus seguidores.