Getúlio Nascimento lança primeiro álbum

“EU VIM” , primeiro álbum do artista Getúlio Nascimento tem como principal assunto o amor. A temática está presente desde o título de canções, como “Não Desista de Mim”, “EU VIM” , na dramaturgia de “Sonsa” e de “Menina”, e também o amor subjetivo como em “Ode Aos Anos 80” onde o artista declara o seu amor a esta década. Getúlio Nascimento é um cantor apaixonado, cantar é a sua vida, o amor rege a sua vida, o amor é tudo. O amor às pessoas, o amor à vida, o amor à arte. Todas as formas de amar são possíveis, são corretas, não existe o amor incorreto, existe apenas o amor.

O disco tem a participação dos músicos Marcio Eduardo Melo no piano, teclado e vocal; Chico Sanka na guitarra, violão e vocal; Rodrigo Vidal na bateria, Andre Zuin no contrabaixo, Rodrigo Gregory na sanfona, Rodrigo Muniz no saxofone, Vinicius Veloso no baixo acústico, Ana Rita Baltaz nas castanholas e no vocal, Nívea Nascimento no vocal e Giô Moura no vocal e na voz da canção “Lua Nova”. O álbum foi gravado no estúdio Natureza Artística no Rio de Janeiro e quem assina a produção e a mix é Marcio Eduardo Melo. A capa do álbum é da design Nívea Nascimento, a fotografia é de Leonardo Leoni e o figurino é do estilista Leonardo Diniz dos Passos.

No dia 29 de maio, sábado, 18h, apresentação online do lançamento do álbum “Eu Vim” , transmitida no canal do YouTube do Getúlio: https://www.youtube.com/c/GetulioNascimentoCantor Getúlio Nascimento é ator, cantor, maquiador, professor de teatro e de canto e Licenciado em Artes Visuais. É integrante de Os Ciclomáticos Companhia de Teatro e integrante da CTI – Comunidade Teatral de Independente. Participou de mais de 20 espetáculos onde ganhou 10 prêmios como ator. Como Cantor gravou a música “Diz Como Te Sentes” no álbum “Cria do Amor” de Cezar Mocarzel, gravou também o single “Volta” de Giô Moura, gravou a trilha sonora para o espetáculo “O Garoto que não sabe rir” com a Companhia Escaramucha de Teatro, trilhas para Os Ciclomáticos Companhia de Teatro e para a CTI – Comunidade Teatral Independente. Ainda ganhou 4 prêmios de Melhor Trilha Sonora em Festivais de Teatro e 5 prêmios de Melhor Maquiagem em Festivais de Teatro.