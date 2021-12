Germán Cano deixa o Vasco da Gama

O Vasco não terá, na temporada de 2022, um de seus principais jogadores dos últimos anos. Ontem (6), o clube informou que as negociações com o atleta Germán Cano para uma extensão contratual foram encerradas em comum acordo entre as partes. O argentino, portanto, não terá seu vínculo renovado e deixará o Clube ao término do contrato, não figurando assim no elenco para o ano que vem.

Germán Cano chegou ao Brasil em janeiro de 2020 e não demorou muito para cair nas graças da torcida vascaína. Seu primeiro contato com o torcedor foi ainda no aeroporto, momento após pisar em solo carioca. Essa relação só se fortaleceu nos meses seguintes, “fazendo com que o argentino entrasse no seleto hall de ídolos cruzmaltinos”, afirmou o clube, em comunicado oficial.

Foram 101 partidas, quatro assistências e 43 gols marcados pelo Gigante da Colina ao longo de dois anos, número esse que o fez se tornar o maior goleador estrangeiro do clube no Século 21. Considerando toda a história vascaína, o argentino aparece na segunda colocação entre os estrangeiros. Por meio de sua conta no Instagram, Cano se despediu da torcida cruzmaltina.

“Chegou a hora de dizer um ‘até logo’ a vocês e a esta grande instituição chamada Vasco da Gama. Não é uma situação fácil para mim, pois, desde o primeiro momento em que coloquei os pés no Rio de Janeiro, vocês me acolheram e fizeram com que eu me sentisse como se estivesse voltando para casa”, afirmou o atacante.

Romulo também está fora

O Departamento de Futebol do clube definiu ontem (6) que o volante Romulo não fará parte do elenco profissional na temporada de 2022. O contrato que termina no próximo dia 31 de dezembro não será renovado.

Campeão da Copa do Brasil de 2011, Romulo retornou ao Gigante da Colina no início do ano e disputou 21 jogos ao longo da temporada. Somando com sua primeira passagem, entre os anos de 2009 e 2010, o experiente jogador se despede de São Januário com 127 partidas e oito gols marcados.

“O Vasco da Gama agradece Romulo por ter honrado a camisa cruzmaltina durante todos esses anos e o deseja sorte no prosseguimento de sua carreira”, afirmou o Vasco, por meio de nota.