Gerente do tráfico morre em confronto com a PM

Apontado como gerente do tráfico de drogas da área de Maricá onde se encontra o condomínio Carlos Alberto Soares de Freitas, do projeto Minha Casa Minha Vida (MCMv), José Antônio do Nascimento Ferreira, de 44 anos, terminou morto após se envolver em um confronto com a Polícia Militar na noite de ontem (4). Junto dele foi encontrado um revólver calibre 38 milímetros, com quatro munições intactas, duas munições deflagradas, 37 pinos de cocaína e quatro trouxinhas de maconha, de acordo com policiais do 12º Batalhão (Niterói). Um adolescente de 16 anos chegou a ser encontrado ferido após a troca de tiros. Ele foi ouvido na Delegacia de Homicídios de Niterói (DHNSG) onde o caso foi registrado e liberado.

A polícia havia recebido a denúncia de que criminosos estavam em uma área de mata ao lado do condomínio e foram verificar a informação. Os agentes relataram que foram recebidos a tiros pelo grupo e teve início o confronto que resultou na morte do suspeito conhecido pelo apelido de Chupinga e nas apreensões. O adolescente após ser encontrado ferido no pé direito na mata foi levado para ser socorrido na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Inoã, de acordo com os policiais. Após o atendimento médico compareceu na DHNSG.

Acionada, a especializada compareceu no local dos fatos para perícia. O corpo de José Antônio foi removido pelo Corpo de Bombeiros para o Instituto Médico Legal (IML) responsável pela área. De acordo a Polícia Militar, o homem possuía seis passagens criminais.